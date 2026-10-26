佛州農工槍案11傷 15歲槍手落網將以成年人受審

圖為佛羅里達州塔拉哈西市的佛羅里達農工大學（Florida A&M University）校園。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 佛州農工大學返校周橄欖球賽後爆發槍擊案，造成11人受傷，15歲嫌犯已遭逮捕並將移送成年人法庭審理。

佛州 警方26日表示，佛羅里達農工大學（Florida A&M University）於返校周橄欖球賽後發生槍擊 案，造成11人受傷，一名15歲少年將被以成年人身分起訴。

根據塔拉哈西（Tallahassee）警方說法，24日晚間開槍前曾爆發肢體衝突，目前看來受害者均非預謀攻擊的對象。傷者中年齡最小者僅11歲。

佛州警方表示，25日逮捕15歲嫌犯安東尼·里弗斯三世（Anthony Rivers III），並指控其涉嫌二級謀殺未遂及未成年非法持有槍枝罪。法庭紀錄尚未顯示里弗斯是否已聘請律師就指控發表回應。

該名少年於26日短暫出庭受審，法官下令繼續將其收押。州檢察官坎貝爾（Jack Campbell）表示，檢方將把本案移交至成年人法庭審理。

塔拉哈西警察局長芮維爾(Lawrence Revell)表示，這起槍擊案源於少數幾個人之間的孤立糾紛。調查人員目前正尋找其他可能涉案的人員，未來不排除進行更多逮捕行動。

警方表示，至少有3名受害者傷勢嚴重。警方指出，截至25日仍有1人情況危急，目前尚未公布其他傷者的最新狀況。