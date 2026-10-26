聯航飛新州驚傳劫機…乘客傳恐怖簡訊 150人班機急返航

聯合航空（United Airlines）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 聯合航空1681號班機因疑似劫機威脅在起飛後折返拉斯維加斯，機上156人平安無事，FAA已展開調查。

據紐約郵報報導，聯合航空 （United Airlines）一架飛往新澤西州 的班機，24日因疑似遭遇劫機威脅，起飛後折返拉斯維加斯。機上當時載有150名乘客及6名機組人員，所幸班機最終安全返回機場。

聯合航空1681號班機原定於10月24日從拉斯維加斯的哈利瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）飛往新澤西州的紐瓦克機場（Newark Liberty International Airport）。飛行途中，一名空服員發現有乘客傳送訊息，內容提及要劫持飛機，隨即通報機長。

這名空服員並未直接與該乘客接觸，而是立即向機長示警。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，飛機起飛後不久，機長便向航空交通管制員通報事件經過。

機長表示，「空服員看到他傳簡訊說要劫持飛機，隨後通知了我。我們立即進入封鎖狀態，並折返拉斯維加斯。」

當航空交通管制員詢問該乘客是否配合，以及是否已受到控制時，機長表示，該乘客並未受到約束，因為「他還不知道發生了什麼事」。

聯邦航空管理局（FAA）在聲明中指出，聯合航空1681號班機於當地時間10月24日星期六晚間11時5分左右，安全返回拉斯維加斯的哈利瑞德國際機場。機組人員此前通報，機上發生乘客滋事事件。

班機安全返回拉斯維加斯後，當局對所有下機乘客及飛機進行全面檢查。

受事件影響的乘客隨後被安排搭乘替代航班，該航班於星期日早上從哈利瑞德國際機場起飛。

目前，當局尚未公布涉事乘客的身分。聯邦航空管理局仍在調查這起事件。