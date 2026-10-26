聯航飛新州驚傳劫機…乘客傳恐怖簡訊 150人班機急返航
聯合航空1681號班機因疑似劫機威脅在起飛後折返拉斯維加斯，機上156人平安無事，FAA已展開調查。
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聯合航空1681號班機因疑似劫機威脅在起飛後折返拉斯維加斯，機上156人平安無事，FAA已展開調查。
據紐約郵報報導，聯合航空（United Airlines）一架飛往新澤西州的班機，24日因疑似遭遇劫機威脅，起飛後折返拉斯維加斯。機上當時載有150名乘客及6名機組人員，所幸班機最終安全返回機場。
聯合航空1681號班機原定於10月24日從拉斯維加斯的哈利瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）飛往新澤西州的紐瓦克機場（Newark Liberty International Airport）。飛行途中，一名空服員發現有乘客傳送訊息，內容提及要劫持飛機，隨即通報機長。
這名空服員並未直接與該乘客接觸，而是立即向機長示警。
根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，飛機起飛後不久，機長便向航空交通管制員通報事件經過。
機長表示，「空服員看到他傳簡訊說要劫持飛機，隨後通知了我。我們立即進入封鎖狀態，並折返拉斯維加斯。」
當航空交通管制員詢問該乘客是否配合，以及是否已受到控制時，機長表示，該乘客並未受到約束，因為「他還不知道發生了什麼事」。
聯邦航空管理局（FAA）在聲明中指出，聯合航空1681號班機於當地時間10月24日星期六晚間11時5分左右，安全返回拉斯維加斯的哈利瑞德國際機場。機組人員此前通報，機上發生乘客滋事事件。
班機安全返回拉斯維加斯後，當局對所有下機乘客及飛機進行全面檢查。
受事件影響的乘客隨後被安排搭乘替代航班，該航班於星期日早上從哈利瑞德國際機場起飛。
目前，當局尚未公布涉事乘客的身分。聯邦航空管理局仍在調查這起事件。
空服員發現有乘客傳送訊息，內容提及要劫持飛機，隨即通報機長。機長為確保安全，立刻下令封鎖並讓班機折返拉斯維加斯。 這架聯合航空1681號班機上共有150名乘客與6名機組人員。飛機在當地時間10月24日深夜安全返回哈利瑞德國際機場，所有人都平安。 班機返航後，當局對下機乘客與飛機進行全面檢查，受影響乘客改搭替代航班離開。FAA目前仍在調查，涉事乘客身分尚未對外公布。
精華 FAQ
空服員發現有乘客傳送訊息，內容提及要劫持飛機，隨即通報機長。機長為確保安全，立刻下令封鎖並讓班機折返拉斯維加斯。
這架聯合航空1681號班機上共有150名乘客與6名機組人員。飛機在當地時間10月24日深夜安全返回哈利瑞德國際機場，所有人都平安。
班機返航後，當局對下機乘客與飛機進行全面檢查，受影響乘客改搭替代航班離開。FAA目前仍在調查，涉事乘客身分尚未對外公布。
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