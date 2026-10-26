第五巡迴法院推翻前判：非合法入境者無權要求保釋聽證

聯邦第五巡迴上訴法院管轄德州、路易斯安納州及密西西比州，裁決直接適用於這三州，其中德州及路州設有多座大型移民拘留設施，影響尤其受到關注，圖為德州一處拘留中心。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國第五巡迴上訴法院裁定，未經合法准許入境的非公民即使長期被ICE拘留，也不享有憲法要求的保釋聽證權，相關爭議將待最高法院進一步定奪。

美國聯邦第五巡迴上訴法院日前作出重大移民 裁決，全院法官以10比7票，認定未經合法准許入境美國的非公民，即使遭移民執法機關長期拘留，也不享有憲法保障的保釋聽證權利。這項裁決對從美墨邊境非法入境 、俗稱「走線客」的移民影響尤其重大。

該裁決對即使已在美居住多年或正在申請庇護，一旦遭ICE 拘留，也仍可能無法依憲法要求舉行保釋聽證。

根據路透報導，第五巡迴上訴法院上周五(23日)由全體法官審理，推翻今年7月三名法官組成的合議庭裁決。先前合議庭主張，政府若依相關移民法條拘留移民超過90天，必須提供保釋聽證，以符合憲法正當法律程序保障。

然而，第五巡迴上訴法院全院多數法官主張，對於從未依法獲准入境的外國人，憲法第五修正案並未要求政府在國會制定的移民拘留程序之外，額外提供保釋聽證。

撰寫多數意見的川普任命法官威爾森(Cory Wilson)指出，若申請人主張享有免於人身拘束的自由權益，他們可以隨時透過同意離開美國來結束拘留。

這項說法引發不同意見。持反對立場的法官索斯威克(Leslie Southwick)表示，政府拘留個人必須具有正當理由，不能僅因移民未經合法入境，就認定其不享有免於人身拘禁的基本自由權利。

爭議源於川普政府2025年調整移民拘留政策，將部分未經合法入境、但已在美國生活一段時間的移民，視為仍在申請入境者，主張可依移民法規定強制拘留，而不必提供一般保釋聽證。

此舉使許多在美居住多年、後來遭移民暨海關執法局(ICE)逮捕的移民，面臨無法透過移民法官保釋聽證爭取釋放的處境，也引發大量人身保護令訴訟。

第五巡迴上訴法院管轄德州、路易斯安納州及密西西比州，裁決直接適用於這三州。由於德州及路易斯安納州設有多座大型移民拘留設施，影響尤其受到關注。

不過，這項裁決並不代表所有非公民都失去保釋資格，也不等於被拘留者完全不能向聯邦法院提出人身保護令申請。判決重點在於，特定未獲合法准許入境者是否能依憲法要求政府提供保釋聽證。

相關法律爭議仍未終結。美國最高法院本月已同意審理涉及移民強制拘留及保釋聽證的案件。由於各巡迴法院對相關法律及憲法保障存在不同解釋，最高法院未來的裁決可能進一步決定全國適用標準。