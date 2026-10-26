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騙取U簽證 數千人付費演搶劫 主謀落網判刑

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騙取U簽證 數千人付費演搶劫 主謀落網判刑

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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U簽證是為保護遭受特定嚴重犯罪侵害、並願意協助警方調查的外籍受害人而設立，圖為U...
U簽證是為保護遭受特定嚴重犯罪侵害、並願意協助警方調查的外籍受害人而設立，圖為U簽證申請表格。(USICS官網)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥男子涉嫌在全美策畫數百起假持械搶劫，讓數千人付費演出受害者，以偽造U簽證申請資格，最終被聯邦法院判刑2年並罰款5萬元。

為保護遭受特定嚴重犯罪侵害、並願意協助警方調查的外籍受害人設立的U簽證(U Visa)，卻遭犯罪集團利用成為取得合法身分的工具。芝加哥郊區一名29歲男子涉嫌策畫全美數百起假持械搶劫案，讓數千人付費假扮犯罪受害者，以取得申請U簽證的資格，每人支付5000元至3萬元不等。聯邦法院日前判處主謀兩年監禁，並罰款5萬元。

根據伊利諾州北區聯邦檢察官辦公室公布的資料，居住在芝加哥西南郊伍德里奇(Woodridge)的納伊(Parth Nayi)，於2022年至2024年間，組織並參與全美數百起假搶劫案，地點包括咖啡店、餐廳、酒類商店及加油站。

芝加哥及周邊涉及地點包括蘭巴德(Lombard)、艾姆伍德公園(Elmwood Park)、聖查爾斯(St. Charles)、希科里山(Hickory Hills)、河林市(River Grove)、湖別墅市(Lake Villa)及南荷蘭(South Holland)等地。

檢方指出，納伊與共犯分工合作，招募假受害人、付錢給店家業主借用場所、安排假搶匪，並事先指導參與者如何配合演出。

假搶劫發生時，扮演搶匪的人員會持看似槍枝的物品，接近假受害人並要求交出金錢，製造遭持械搶劫的假象。

事後，假受害人向當地警方申請犯罪受害人證明，聲稱自己遭遇符合U簽證資格的犯罪，並曾協助警方調查。取得警方認證後，再以虛構的搶劫經歷，向美國公民及移民服務局(USCIS)提出U簽證申請。

檢方表示，參與這項詐欺計畫的假受害人多達數千人，每人支付納伊5000元至3萬元不等的費用，藉此取得參與假搶劫及後續申請簽證的機會。

納伊今年稍早承認共謀簽證詐欺罪，聯邦地區法官羅蘭(Mary M. Rowland)於於上周判處兩年聯邦監禁，另處5萬元罰款。

聯邦助理檢察官侯賽因(Saqib Mohammad Hussain)在量刑文件中指出，納伊是整起犯罪計畫的主要組織者，幾乎參與所有數百起假搶劫案的安排，嚴重破壞原本旨在保護弱勢犯罪受害人的聯邦U簽證制度。

此案由聯邦調查局(FBI)、國土安全調查局(HSI)等單位調查。除納伊之外，另有五人已在聯邦調查中被定罪。

精華 FAQ

  • 主謀是住在芝加哥西南郊伍德里奇的29歲男子納伊(Parth Nayi)。檢方指稱他在2022年至2024年間，組織並參與全美數百起假持械搶劫案，整起計畫由他主導。

  • 共犯先安排假搶匪、租用場地並教導演出流程，再讓假受害人向警方報案，取得犯罪受害人證明後，向USCIS提出U簽證申請，藉虛構遭搶經歷符合資格。

  • 納伊承認共謀簽證詐欺罪後，被聯邦法官判處2年監禁，另罰款5萬元。檢方表示，除他之外，還有5人已在聯邦調查中被定罪。

芝加哥 Visa 簽證

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