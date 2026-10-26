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學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

記者顏伶如／即時報導
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柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）
柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

柏克萊加大數學教授博赫茲因學生大量用ChatGPT寫出近乎完美答案，宣布不再批改作業，並警告AI可能很快改變數學教育與學術評量。

加州郵報(California Post)25日報導，被喻為「數學界諾貝爾獎」的「菲爾茲獎」(Fields Medal)得主、柏克萊加大(University of California Berkeley)數學教授博赫茲(Richard Borcherds)發現學生大量使用ChatGPT等人工智慧(AI)寫作業且答案幾乎完美，覺得聘請助教批改AI代筆完成的功課已經「失去意義」，浪費時間與金錢，宣布不再批改學生作業。

博赫茲受訪時表示，現在評分標準改為學生是否完成作業給分，而不是查看答案是否正確。他說，面對AI日新月異發展，現在不知道有何更佳解決辦法。

博赫茲說，如今要分辨AI代筆與學生自行完成的作品，困難度越來越高。他表示：「沒有簡單的辦法能區分人類或AI生成作品。」他表示，偶爾可以看出是AI代筆，因為出現某些AI常見錯誤，可是AI進步太快，如今已很少再犯明顯錯誤。

博赫茲接受柏克萊加大學生報紙「加州人日報」(Daily Californian)專訪時，對於數學的未來恐怕受到AI衝擊表示擔心。

他說：「如果AI 繼續以目前速率提升，那麼短短幾年之內，人類數學家能做到的事，就沒有什麼是AI沒辦法做得更好的。」

懷抱理想希望成為數學家的年輕人是否應該繼續投身數學領域，博赫茲表示無法確定。他說，五年前的時候，數學界似乎仍處於還沒有受到AI嚴重衝擊的保護圈，並未像其他產業一樣受到AI科技顛覆，但如今「我完全不知道應該提供什麼建議」。

他說：「我還拿這個問題去問ChatGPT，ChatGPT也說不知道未來將發生什麼事。」

博赫茲指出，學術機構通常存在著抗拒改變的特質，因此大學可能無法立即適應AI帶來的快速發展。他說，在AI能力迅速演進之下，數學系在未來幾年還是可能像現在一樣運作。

他以學術期刊舉例說，儘管紙本期刊在幾十年前就已經失去絕大部分的存在意義，但迄今仍繼續出版實體版本。

他表示，歷史上有許多技術出現突破，包括手工紡織遭到織布機淘汰，馬匹被汽車淘汰，「不過，數學領域第一次發生這種事情」。

博赫茲指出，線上考試如今變成「浪費時間」，因為有些學生用AI答題。他說，無法看出哪些學生使用AI，但發現線上考試平均分數整體升高。

精華 FAQ

  • 因為他發現許多學生用ChatGPT等AI代筆完成作業，答案幾乎完美，請助教逐題批改已失去意義，反而浪費時間與金錢，因此改變評分方式。

  • 博赫茲表示，新的標準不再看答案是否完全正確，而是以學生是否有把作業完成作為給分依據，藉此降低AI代寫對評分制度的影響。

  • 他認為AI進步太快，幾年內可能超過人類數學家能力，也擔心數學系、學術期刊與線上考試都難以立即適應，甚至可能長期受衝擊。

諾貝爾 柏克萊加大

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