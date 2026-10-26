我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再提台灣偷走晶片 稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

3次投川普⋯單親媽罹癌醫療債逾2萬 改投民主黨

3次投川普⋯單親媽罹癌醫療債務逾2萬 這次改投民主黨

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國人醫療開銷負擔沉重，相關政策左右選民看法。(路透檔案照)
美國人醫療開銷負擔沉重，相關政策左右選民看法。(路透檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

曾三度投川普的德州單親媽媽辛蒂·班達，因罹癌後醫療費與生活開銷壓力暴增，首次在選舉中改投民主黨候選人塔拉里科。

美聯社25日報導，2016年、2020年與2024年三次總統大選都投票川普總統的46歲德州單親媽媽辛蒂·班達(Cindy Banda)，雖然有透過雇主的健康保險，但一年前查出患有乳癌之後，動手術切除右乳以及化療、放射治療等費用加起來2萬5000多元，為此背負醫療債務，生活開銷全面上漲更讓壓力增加，使得她在今年期中選舉首次改投民主黨

班達表示，由於身為基督徒，以往選舉都是以反墮胎立場出發做為投票根據。她說，拜登執政期間正值全球疫情尾聲，加上通膨居高不下，因此2024年決定投票讓川普重返白宮，但川普上台兩年之後，她因為癌症要負擔昂貴醫療花費，日常生活開銷的物價壓力卻一直沒有緩解。

她說，民主黨聯邦參議員候選人塔拉里科(James Talarico)是長老會神學院學生出身，在一次選舉募款活動上描述他對抗糖尿病的親身經歷，以及在德州議會任職時努力降低胰島素價格，這些訴求讓她獲得打動。她說：「試想如果他也能為癌症患者做到這些。」

班達在麥克艾倫市(McAllen)從事網路銷售業務，生病之後請假一年，但需要工作輔養自己的三個孩子還有妹妹2020年遭離異丈夫綁架謀殺之後留下的三個孩子。每個月房貸、車貸、水電、日常雜貨、房屋維修等開銷約7000元。

塔拉里科與共和黨候選人派克斯頓(Ken Paxton)對於醫療保險的立場截然不同。塔拉里科主張俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)應該開放給所有美國人民參加，派克斯頓主張自掏腰包醫療開銷應該給予2萬5000元抵稅額度。

塔拉里科保護墮胎權的立場與班達理念不同，但她表示，如今為了抗癌而背負債務，生活帳單不斷增加，使得她考慮投票給誰的時候，墮胎權優先順序已被生活開銷取代。班達已經完成提前投票，把票投給了塔拉里科。她說：「今天之前從來不曾投票給民主黨。」

精華 FAQ

  • 她在罹患乳癌後，手術、化療與放療累積超過2萬5000元費用，還得面對房貸、育兒與日常開銷壓力，因此覺得醫療負擔比墮胎議題更迫切。

  • 德州民主黨聯邦參議員候選人塔拉里科最打動她，因他談到自己對抗糖尿病的經歷，並主張降低醫療成本，讓班達相信他會關心癌症患者。

  • 班達過去以基督徒身分優先考量反墮胎立場，如今則因癌症債務與通膨壓力，改把生活費與醫療負擔放在前面，並首次投給民主黨。

民主黨 川普 投票

上一則

馬斯克用AI生成「奧德賽」長篇電影 首集7分鐘影片曝光

下一則

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

延伸閱讀

聯邦選委會最新申報資料：派克斯頓參選資金主要來自馬斯克

聯邦選委會最新申報資料：派克斯頓參選資金主要來自馬斯克
共和黨加州眾議員支持砍白卡福利 連任遇挑戰

共和黨加州眾議員支持砍白卡福利 連任遇挑戰
川普推銷共和黨候選人新招 拿「他們真好看」當賣點

川普推銷共和黨候選人新招 拿「他們真好看」當賣點
歐巴馬助選砲轟川普 籲選民用選票帶來改變

歐巴馬助選砲轟川普 籲選民用選票帶來改變

熱門新聞

父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

2026-10-22 17:25
金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

2026-10-20 17:05
美國國防部23日公布第7批幽浮（UFO）相關檔案，揭露美國西部聯邦探員曾目擊一架大型三角形飛行器，先在空中懸停，再突然高速飛離，全程沒有發出任何聲音，也未見廢氣排放。（取材自war.gov/ufo）

美公布最新幽浮檔案：不明黑色三角飛行器 無聲爬升後高速飛離

2026-10-23 21:30

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒

全紅嬋長成大姑娘了 與吳艷妮喝下午茶 被拍到傷病未癒
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變