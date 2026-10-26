3次投川普⋯單親媽罹癌醫療債務逾2萬 這次改投民主黨

美國人醫療開銷負擔沉重，相關政策左右選民看法。(路透檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 曾三度投川普的德州單親媽媽辛蒂·班達，因罹癌後醫療費與生活開銷壓力暴增，首次在選舉中改投民主黨候選人塔拉里科。

美聯社25日報導，2016年、2020年與2024年三次總統大選都投票 給川普 總統的46歲德州單親媽媽辛蒂·班達(Cindy Banda)，雖然有透過雇主的健康保險，但一年前查出患有乳癌之後，動手術切除右乳以及化療、放射治療等費用加起來2萬5000多元，為此背負醫療債務，生活開銷全面上漲更讓壓力增加，使得她在今年期中選舉首次改投民主黨 。

班達表示，由於身為基督徒，以往選舉都是以反墮胎立場出發做為投票根據。她說，拜登執政期間正值全球疫情尾聲，加上通膨居高不下，因此2024年決定投票讓川普重返白宮，但川普上台兩年之後，她因為癌症要負擔昂貴醫療花費，日常生活開銷的物價壓力卻一直沒有緩解。

她說，民主黨聯邦參議員候選人塔拉里科(James Talarico)是長老會神學院學生出身，在一次選舉募款活動上描述他對抗糖尿病的親身經歷，以及在德州議會任職時努力降低胰島素價格，這些訴求讓她獲得打動。她說：「試想如果他也能為癌症患者做到這些。」

班達在麥克艾倫市(McAllen)從事網路銷售業務，生病之後請假一年，但需要工作輔養自己的三個孩子還有妹妹2020年遭離異丈夫綁架謀殺之後留下的三個孩子。每個月房貸、車貸、水電、日常雜貨、房屋維修等開銷約7000元。

塔拉里科與共和黨候選人派克斯頓(Ken Paxton)對於醫療保險的立場截然不同。塔拉里科主張俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)應該開放給所有美國人民參加，派克斯頓主張自掏腰包醫療開銷應該給予2萬5000元抵稅額度。

塔拉里科保護墮胎權的立場與班達理念不同，但她表示，如今為了抗癌而背負債務，生活帳單不斷增加，使得她考慮投票給誰的時候，墮胎權優先順序已被生活開銷取代。班達已經完成提前投票，把票投給了塔拉里科。她說：「今天之前從來不曾投票給民主黨。」