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「襲擊威脅增加」國務院更新13國旅行警告

新華社華盛頓10月24日電
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美國國務院針對阿聯等中東國家更新了旅行警告；圖為阿聯最大的城市杜拜。（美聯社）
美國國務院針對阿聯等中東國家更新了旅行警告；圖為阿聯最大的城市杜拜。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國因胡塞武裝與伊朗相關襲擊風險升高，更新13個中東國家的旅行警告，並同步減少多地使館人員以防範可能威脅。

據美國媒體24日報導，因葉門胡塞武裝組織與伊朗的襲擊威脅增加，美國國務院針對13個中東國家更新了旅行警告。

報導說，這次更新涉及的國家和地區包括巴林（Bahrain）、伊朗（Iran）、伊拉克（Iraq）、以色列（Israel）、約旦（Jordan）、科威特（Kuwait）、黎巴嫩（Lebanon）、阿曼（Oman）、卡達（Qatar）、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）、敘利亞（Syria）、阿拉伯聯合大公國（UAE）和葉門（Yemen）。美駐上述國家的大使館日前在其官網上發布最新旅行警告稱，預警級別及風險指標均未發生變化，但預警摘要已更新。其中，美駐沙烏地大使館發布旅行警告稱，「伊朗支持的胡塞武裝發動潛在武裝襲擊的可能性有所增加，同時伊朗正試圖針對該地區的美國政府官員採取行動」。美駐其他國家大使館的旅行警告則只提到胡塞武裝襲擊威脅增加。

據美國Axios新聞網站23日報導，美情報部門認為伊朗已「顯著加大」針對美駐中東等地區外交官和官員的行動力度，部分可能造成致命後果的襲擊圖謀已進入「高級階段」。此外，美國務院本週早些時候下令撤離美駐沙烏地「非緊急」政府雇員及其家屬後，23日又下令減少駐阿聯、黎巴嫩、卡達和約旦使館的外交及政府人員。

精華 FAQ

  • 此次更新涵蓋13個中東國家和地區，包括巴林、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、敘利亞、阿聯及葉門。

  • 報導指出，原因是葉門胡塞武裝與伊朗相關的襲擊威脅增加。美國駐沙烏地使館特別提到，伊朗支持的胡塞武裝可能發動武裝襲擊。

  • 除了更新旅行警告，美國務院本週也先撤離駐沙烏地的非緊急政府雇員及家屬，之後又減少駐阿聯、黎巴嫩、卡達和約旦使館的人員。

國務院 黎巴嫩 以色列

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