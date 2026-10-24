「襲擊威脅增加」國務院更新13國旅行警告

美國國務院針對阿聯等中東國家更新了旅行警告；圖為阿聯最大的城市杜拜。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國因胡塞武裝與伊朗相關襲擊風險升高，更新13個中東國家的旅行警告，並同步減少多地使館人員以防範可能威脅。

據美國媒體24日報導，因葉門胡塞武裝組織與伊朗的襲擊威脅增加，美國國務院 針對13個中東國家更新了旅行警告。

報導說，這次更新涉及的國家和地區包括巴林（Bahrain）、伊朗（Iran）、伊拉克（Iraq）、以色列 （Israel）、約旦（Jordan）、科威特（Kuwait）、黎巴嫩 （Lebanon）、阿曼（Oman）、卡達（Qatar）、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）、敘利亞（Syria）、阿拉伯聯合大公國（UAE）和葉門（Yemen）。美駐上述國家的大使館日前在其官網上發布最新旅行警告稱，預警級別及風險指標均未發生變化，但預警摘要已更新。其中，美駐沙烏地大使館發布旅行警告稱，「伊朗支持的胡塞武裝發動潛在武裝襲擊的可能性有所增加，同時伊朗正試圖針對該地區的美國政府官員採取行動」。美駐其他國家大使館的旅行警告則只提到胡塞武裝襲擊威脅增加。

據美國Axios新聞網站23日報導，美情報部門認為伊朗已「顯著加大」針對美駐中東等地區外交官和官員的行動力度，部分可能造成致命後果的襲擊圖謀已進入「高級階段」。此外，美國務院本週早些時候下令撤離美駐沙烏地「非緊急」政府雇員及其家屬後，23日又下令減少駐阿聯、黎巴嫩、卡達和約旦使館的外交及政府人員。