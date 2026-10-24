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全美今年已報告麻疹病例超4500例 實際可能更多

新華社洛杉磯10月23日電
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圖為診所護士準備痲疹疫苗。(美聯社)
圖為診所護士準備痲疹疫苗。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美CDC最新數據顯示，全美2026年麻疹病例已達4588例，且多數患者未接種疫苗；專家則警告漏報嚴重，實際感染數可能遠高於官方統計。

聯邦疾病管制與預防中心（CDC）23日公布的最新數據顯示，截至22日，全美2026年已累計報告4588例麻疹確診病例，已超過2025年全年病例總數的2倍。一些公共衛生專家認為，由於存在病例漏報，全美實際感染人數可能遠高於官方統計。

數據顯示，最近一周全美新增麻疹確診病例178例。今年以來，全美47個州和地區共報告4570例麻疹病例，另有18例病例涉及國際旅行。5至19歲年齡段病例數占比最高，占確診病例總數的約42%，共1914例。已有479名患者住院治療，占確診病例總數的約10%。約96%的確診病例未接種過麻疹疫苗或接種情況不明。

其中賓夕法尼亞州衛生部門23日公布的數據顯示，今年以來，該州已有44個縣報告1338例麻疹病例，占全美總病例數的近30%。過去一周該州新增78例麻疹病例，而2025年全年僅報告16例麻疹病例。

猶他大學（University of Utah）傳染病學專家帕維亞（Andrew Pavia）23日在華盛頓舉行的傳染病學術會議上說，由於存在病例漏報等情況，他估計全美自2025年初以來的麻疹病例實際數量可能超過2萬例。他將麻疹疫情比作野火，認為疫情規模較小時更容易控制，傳播範圍擴大後則更難遏制，及早採取有力的防控措施十分重要，同時應提供相應資源。

麻疹是由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道傳染病，主要經呼吸道飛沫傳播和氣膠傳播。感染者會出現高燒、咳嗽、流鼻水、流淚、皮疹等症狀，病情嚴重時可引發肺炎等併發症甚至導致死亡。美CDC強調，預防麻疹的最佳方法是接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹三聯疫苗（MMR疫苗）。當社區人群疫苗接種率超過95%時，大多數人可以透過群體免疫獲得保護。

精華 FAQ

  • 截至22日，全美2026年已累計報告4588例麻疹確診病例，已超過2025年全年病例總數的2倍，顯示疫情明顯升溫。

  • 5至19歲病例最多，占約42%；已有479人住院，約占10%。約96%的確診者未接種麻疹疫苗或接種情況不明，反映防護不足。

  • 專家認為病例存在漏報，推估自2025年初以來實際感染可能超過2萬例，並強調應及早採取有力防控措施，提升資源投入與疫苗接種率。

麻疹 CDC 疫苗

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