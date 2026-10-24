我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布蘭特飆每桶117元⋯期中選舉後 油價漲或跌？

紐約提前投票今開跑 華人社區選戰激烈

NASA公布「阿提米絲3號」任務最新安排

新華社洛杉磯10月23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於佛羅里達州的NASA甘迺迪太空中心，「阿提米絲3號」任務的「太空發射系統」（...
位於佛羅里達州的NASA甘迺迪太空中心，「阿提米絲3號」任務的「太空發射系統」（SLS）火箭最後一組左右兩側前段固態火箭推進器發動機組件，被組裝整合至移動發射台上。（美聯社檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

NASA公布阿提米絲3號新安排，將於2027年以近地軌道測試多型太空船交會對接與系統協作，為2028年的阿提米絲4號載人登月鋪路。

美國國家航空暨太空總署（NASA）23日公布「阿提米絲3號」（Artemis III）任務最新安排。按計劃，該任務將於2027年把4名太空人送入近地軌道，先後與美國藍色起源公司（Blue Origin）和太空探索技術公司（SpaceX）研製的登月系統測試飛行器開展交會對接等測試，為後續「阿提米絲4號」（Artemis IV）載人登月任務做準備。

據介紹，「阿提米絲3號」任務計劃持續14天，將使用3枚不同的運載火箭，分別將藍色起源公司研發的「藍月Mark 2」（Blue Moon Mark 2）號月球著陸器測試版、「獵戶座」（Orion）載人太空船和「星艦」（Starship）測試飛行器送入太空。任務旨在驗證不同太空船在軌協同工作的能力，演練交會、對接、艙內操作等關鍵程序，降低未來載人登月的風險。

按計劃，「藍月Mark 2」號著陸器測試版將率先發射，進入近地軌道並在軌檢查。在確認其狀態良好、具備聯合運行條件後，美國國家航空暨太空總署將在數天內使用新一代登月火箭「太空發射系統」（Space Launch System，SLS）發射搭載4名太空人的「獵戶座」太空船。太空船入軌後將調整軌道，與等待中的「藍月」對接。太空人計劃進入「藍月Mark 2」號停留約2天，評估艙內環境、控制裝置以及生命保障系統等。任務團隊將驗證該著陸器維持適宜大氣環境和氣壓的能力。

完成相關測試後，「獵戶座」太空船將與「藍月Mark 2」號分離。太空探索技術公司計劃從佛羅里達州發射「星艦」V3（Starship V3）測試飛行器，隨後「獵戶座」將與其交會對接，測試時間最長約2小時，太空人不會進入「星艦」。這一階段主要驗證太空船對接後的協同運行能力，評估飛行器可控性、通訊能力、軟體協同及對接和分離操作。

美國國家航空暨太空總署表示，任務期間還將測試太空人的太空衣、對接感測器等設備，評估太空船熱環境，並進行太空人健康評估、細胞生物學實驗以及地球和太陽觀測等活動，還將測試把月球樣本帶回地球的相關方案。任務結束後，「獵戶座」太空船將搭載太空人返回地球，在加利福尼亞州附近海域濺落。

今年2月，美國國家航空暨太空總署宣佈調整「阿提米絲」登月計劃架構，將「阿提米絲3號」任務改為在近地軌道進行系統及運行能力測試，將原計劃於2027年實施的首次載人登月任務調整為「阿提米絲4號」，推遲至2028年實施。

精華 FAQ

  • NASA將阿提米絲3號改為近地軌道測試任務，重點不再是直接登月，而是驗證不同太空船的交會、對接與協同運作能力，為後續載人登月降低風險。

  • 任務將測試藍色起源的藍月Mark 2、NASA的獵戶座太空船，以及SpaceX的星艦V3，並檢驗太空衣、對接感測器、生命保障系統和熱環境等項目。

  • NASA今年2月已調整阿提米絲計劃架構，把原本規劃在2027年的首次載人登月改為阿提米絲4號，並將實施時間推遲到2028年。

SpaceX 太空人 NASA

上一則

「民眾有權擁刀自衛」68年前聯邦彈簧刀禁令 被判違憲

延伸閱讀

阿提米絲計畫

阿提米絲計畫
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
中國「一箭六星」成功發射 長征火箭完成第673飛行

中國「一箭六星」成功發射 長征火箭完成第673飛行

SpaceX營收大增161% AI業務狂飆九倍 馬斯克喊支持與特斯拉合併

SpaceX營收大增161% AI業務狂飆九倍 馬斯克喊支持與特斯拉合併

熱門新聞

父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

2026-10-22 17:25
金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

2026-10-20 17:05
馬斯克明年將為所有在美國兒童發放一股太空探索科技公司(SpaceX)股票。（路透檔案照）

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

2026-10-19 08:49

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
立省上千元、家電食品都有折 好市多黑五優惠搶先看

立省上千元、家電食品都有折 好市多黑五優惠搶先看
繼承遺產先犒賞自己...66歲婦砸重金搭奢華郵輪 回國後悲劇了

繼承遺產先犒賞自己...66歲婦砸重金搭奢華郵輪 回國後悲劇了