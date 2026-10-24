NASA公布「阿提米絲3號」任務最新安排

位於佛羅里達州的NASA甘迺迪太空中心，「阿提米絲3號」任務的「太空發射系統」（SLS）火箭最後一組左右兩側前段固態火箭推進器發動機組件，被組裝整合至移動發射台上。（美聯社檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： NASA公布阿提米絲3號新安排，將於2027年以近地軌道測試多型太空船交會對接與系統協作，為2028年的阿提米絲4號載人登月鋪路。

美國國家航空暨太空總署（NASA ）23日公布「阿提米絲3號」（Artemis III）任務最新安排。按計劃，該任務將於2027年把4名太空人 送入近地軌道，先後與美國藍色起源公司（Blue Origin）和太空探索技術公司（SpaceX ）研製的登月系統測試飛行器開展交會對接等測試，為後續「阿提米絲4號」（Artemis IV）載人登月任務做準備。

據介紹，「阿提米絲3號」任務計劃持續14天，將使用3枚不同的運載火箭，分別將藍色起源公司研發的「藍月Mark 2」（Blue Moon Mark 2）號月球著陸器測試版、「獵戶座」（Orion）載人太空船和「星艦」（Starship）測試飛行器送入太空。任務旨在驗證不同太空船在軌協同工作的能力，演練交會、對接、艙內操作等關鍵程序，降低未來載人登月的風險。

按計劃，「藍月Mark 2」號著陸器測試版將率先發射，進入近地軌道並在軌檢查。在確認其狀態良好、具備聯合運行條件後，美國國家航空暨太空總署將在數天內使用新一代登月火箭「太空發射系統」（Space Launch System，SLS）發射搭載4名太空人的「獵戶座」太空船。太空船入軌後將調整軌道，與等待中的「藍月」對接。太空人計劃進入「藍月Mark 2」號停留約2天，評估艙內環境、控制裝置以及生命保障系統等。任務團隊將驗證該著陸器維持適宜大氣環境和氣壓的能力。

完成相關測試後，「獵戶座」太空船將與「藍月Mark 2」號分離。太空探索技術公司計劃從佛羅里達州發射「星艦」V3（Starship V3）測試飛行器，隨後「獵戶座」將與其交會對接，測試時間最長約2小時，太空人不會進入「星艦」。這一階段主要驗證太空船對接後的協同運行能力，評估飛行器可控性、通訊能力、軟體協同及對接和分離操作。

美國國家航空暨太空總署表示，任務期間還將測試太空人的太空衣、對接感測器等設備，評估太空船熱環境，並進行太空人健康評估、細胞生物學實驗以及地球和太陽觀測等活動，還將測試把月球樣本帶回地球的相關方案。任務結束後，「獵戶座」太空船將搭載太空人返回地球，在加利福尼亞州附近海域濺落。

今年2月，美國國家航空暨太空總署宣佈調整「阿提米絲」登月計劃架構，將「阿提米絲3號」任務改為在近地軌道進行系統及運行能力測試，將原計劃於2027年實施的首次載人登月任務調整為「阿提米絲4號」，推遲至2028年實施。