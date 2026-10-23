康乃爾性侵案挑戰主流看法 哥大學生喊別當「網路判官」引爆激烈反彈

圖為康乃爾大學Chi Phi兄弟會的會所。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 哥倫比亞大學學生刊物刊出質疑康乃爾性侵案的評論後，引發校園強烈反彈、編輯辭職與言論自由爭論，康乃爾的兄弟會禁令也同步被批評過度。

據華爾街日報報導，哥倫比亞大學兩名學生近日發表評論文章，質疑外界對「康乃爾7人」（Cornell 7）的主流看法，引發校園強烈反彈，也再度掀起美國頂尖大學對言論自由的激烈辯論。

2024年，一名康乃爾大學 前學生以化名「無名珍」（Jane Doe）指控自己在一場兄弟會派對上遭多人輪流性侵 。兩名哥倫比亞大學學生在文章中表示，事件情況複雜，外界不應在未掌握完整事實前就急於下定論。他們警告，不應輕率地充當「網路判官」，並認為在匆忙做出判斷前，「值得先停下來想一想」。兩人甚至提出，這次遭遇可能是一次「雙方在合理程度上自願參與、但事後感到後悔的性接觸」。

「我們認為，這場集體狂熱毫無助益，不僅忽略所有不符合『偏好敘事』的案件事實，也把女性當成無法獨立思考的孩子。」三年級學生尼科斯．穆罕默迪（Nikos Mohammadi）與克莉絲汀娜．馬（Christina Ma）寫道。「這也讓校園形成一種氛圍，使人難以對事件經過提出不同於最強硬立場的看法。」

．「後悔的性接觸」惹議 編輯憤而辭職

這篇文章上周刊登於哥倫比亞大學學生刊物The Sundial後，立即引發強烈反彈。The Sundial自稱是哥倫比亞大學獨立的校園之聲，多名編輯部成員因不滿文章內容而辭職，另有學生發起連署，要求刊物停止運作。校園論壇Sidechat上也湧現大量貼文，批評文章令人反感。

哥倫比亞大學校內一個倡議言論自由的聯盟，原定舉辦新聞自由活動，並邀請The Sundial總編輯參與，但學生主辦方後來取消活動。這項決定本身也引發另一波爭議。

The Sundial編輯奧夫齊恩（Shoshana Aufzien）並未參與這篇評論。她表示，自己強烈反對文章內容，但仍認為The Sundial有權刊登，並認為外界的反應與文章本身並不相稱。

多元政治立場刊物Columbia Political Review的編輯委員會則譴責這篇文章，認為文中暗示性侵受害者應為事件負責，而非追究加害者的責任。

由哥倫比亞大學校內政治與媒體組織組成、旨在促進言論自由的「開放論述聯盟」（Columbia Open Discourse Alliance）也批評，這篇文章「助長強暴文化」，並讓性侵倖存者噤聲。

該聯盟表示，原定舉辦的新聞自由活動因部分安全疑慮而取消，考量對象包括座談者及與會者。聯盟創辦人德賽（Aum Desai）表示，活動將另行安排時間舉行。

爭議爆發後，部分原本參與聯盟的組織，包括哥倫比亞大學共和黨人組織，也已退出聯盟。德賽表示，原定活動將探討校園評論報導如何納入不同觀點，以及觀點多元性的重要性。

．頂尖大學不容異議？言論自由再成焦點

The Sundial的支持者及言論自由倡議人士認為，這場激烈反彈恰好印證了一項長期以來的批評：許多聲譽卓著的大學並不歡迎與主流立場不同的意見。

「我不認為哥倫比亞大學過去有其他校園刊物，敢刊登類似的論點，」去年畢業、並於2024年創辦The Sundial以改善校園公共討論的杜（Jonas Du）表示。「這就是取消文化在發揮作用。」

哥倫比亞大學此前因加薩抗議活動期間被外界認為存在自由派群體思維，招致保守派人士及川普總統的不滿。去年，校方同意向聯邦政府支付2億美元，以解決政府指控校方未能妥善保護猶太學生的爭議。

這項協議，以及其他頂尖大學與政府達成的類似協議，促使各校領導人承諾鼓勵校園接納多元觀點。

今年夏天接任哥倫比亞大學校長的姆努金（Jennifer Mnookin）曾表示，開放辯論是大學不可或缺的一環。她先前擔任威斯康辛大學麥迪遜分校校長時，曾推出「審議晚餐會」，鼓勵各方針對具爭議性的議題展開理性對話。

校方發言人表示，自校園帳篷抗議事件以來，哥倫比亞大學持續舉辦「聆聽交流桌」，穆努金也於今年10月7日參與其中一場活動。

不過，哥倫比亞大學在「個人權利與表達自由基金會」（FIRE）的校園言論自由評比中仍僅獲得F級，排名接近墊底。盡管如此，該校在上個月公布的最新排名中已上升10名。

FIRE校園倡議特別法律顧問希布利（Robert Shibley）表示，外界批評The Sundial的文章並不令人意外，但他也指出，「如果學生連當天最重要、又與校園相關的新聞事件都無法公開討論，那麼學生群體中就沒有人是真正的贏家。」

．康乃爾暫停兄弟會所有活動「連坐懲罰」引發爭論

康乃爾大學也正面臨類似的言論自由爭議。校方此前因應性侵指控，宣布暫停兄弟會派對活動，禁令將持續至本學年結束。

「個人權利與表達自由基金會」（FIRE）已致函康乃爾大學校長，敦促校方撤回這項決定。

FIRE校園倡議特別法律顧問希布利指出，這項懲處也波及未被指控有任何不當行為的兄弟會成員，其中許多人在2024年相關事件發生時甚至不在校園內。

他認為，這是典型的「連坐式懲罰」；FIRE則主張，全面禁止兄弟會派對的做法過於一刀切，未能針對具體的安全疑慮採取相應措施。

穆罕默迪與馬接受訪問時表示，校園內的強烈反應，反而證明了他們文章中的觀點。

馬說，「這種感覺很有反諷意味，因為我們在文章裡談的正是這件事。」

穆罕默迪則補充說，「這證明我們的看法是對的。」