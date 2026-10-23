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1年3起…黑色三角形UFO現身美軍秘密基地 時速1800英里

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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圖為一直被懷疑藏有外星人的神秘51區。（路透）
圖為一直被懷疑藏有外星人的神秘51區。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國最新解密文件披露，過去1年有3起黑色三角形不明物體出現在秘密軍事基地附近，速度驚人且特徵異常，但來源仍無法確認。

據紐約郵報報導，美國政府最新解密的一批不明飛行物（UFO）文件於周五公布，揭露過去一年至少發生3起神祕黑色三角形物體出現在美國秘密軍事基地上空的事件。目擊者指出，這些物體飛行速度最高可達每小時1800英里，卻沒有留下飛行凝結尾跡，引發美國政府對國家安全的憂慮。

根據川普政府周五公布的部分解密文件，這些不明異常現象（UAP）的來源至今仍不明，無法確認是否來自其他國家。

這些黑色三角形物體之所以引發關注，不僅是因為它們似乎具備先進技術，更因為它們出現的位置極為敏感，均位於美國政府測試新技術的高度機密設施上空。出於國家安全考量，文件中有關目擊地點及確切日期的資訊均遭到刪除。

美國政府公布的草圖顯示，黑色三角形物體出現在一處山區上空，但當局並未提供任何實際拍攝的照片。

根據聯邦調查局（FBI）一份相關報告，目擊者指出，這些物體在3秒內移動了1.5英里（約2.4公里），換算速度約為每小時1800英里。

目擊者還表示，這些神祕物體飛行時沒有發出任何聲響，也沒有排放廢氣。使用熱成像設備掃描時，物體呈現穩定一致的熱訊號，與一般飛機或無人機的特徵不同。飛機或無人機的引擎等特定部位，通常會呈現較高的熱訊號。

文件指出，這些物體的移動速度「被目擊者形容為與戰鬥機一樣快」。

美國戰爭部一份備忘錄在描述另一起三角形物體目擊事件時寫道，物體外部呈現「連續、無縫且毫無特徵的表面」，看不出任何明顯的結構接縫、推進器開口、進氣結構、氣動控制裝置或駕駛艙特徵。

備忘錄也指出，兩名主要目擊者均未出現任何生理異常，也沒有通報方向感混亂、噁心、頭痛、記憶空白或其他異常感官症狀。

美國政府官員已排除這些物體屬於美國技術的可能性。不過，由於目前沒有任何已知國家具備如此先進的技術能力，官員也對這些物體是否來自外國抱持懷疑態度。

政府官員周四向一小群獲邀採訪的記者表示，周五公布的文件是第七批對外公開的資料，未來還會有更多文件陸續解密。

這項解密行動是川普承諾提高政府透明度的一環。先前公布的資料也記錄了其他不明飛行物目擊事件，但截至目前，仍沒有任何文件提供外星生命存在的確切證據。

周五公布的文件涵蓋多項主題，其中也包括歷史頻道（History Channel）熱門實境節目「超自然牧場」（Skinwalker Ranch）相關資料。

這座占地512英畝（約207公頃）的牧場位於猶他州，長期以來因不明飛行物目擊、動物遭肢解及各種無法解釋的超自然現象而受到關注。

文件顯示，2010年，政府曾從這座牧場採集毛髮樣本。當時一名牧場主人聲稱，有人目擊一個「換形怪」（skinwalker）出現在牧場內，他的狗隨後追著該生物穿過一道帶刺鐵絲網。相關人員之後從鐵絲網上採集毛髮，並進行DNA分析。

牧場內的人士還形容，曾看見一個「黑色、模糊不清的影子」。

其他目擊紀錄則包括「像狗一樣用兩條腿奔跑的生物」、「不自然、類似動物的嚎叫或尖叫聲」、「小矮人」、「史前鳥類」，以及一條據稱長達約8英尺（約2.4公尺）的蛆蟲。

在納瓦霍族（Navajo）的文化傳說中，「換形怪」是一種具有惡意、會施展巫術，並能變形成動物模樣的邪惡存在。

文件指出，截至2010年5月，相關官員至少訪談了25人，包括當地原住民、警察、牧場主人、摩門教會成員，以及當地魚類與野生動物管理部門主管。這些受訪者都聲稱曾親身遭遇「換形怪」。

此外，這批解密文件也檢視了加州卡塔利娜島（Catalina Island）周邊的不明物體目擊事件，並公開一份1960年代的美國國家航空暨太空總署（NASA）文件，說明民眾若接觸到太空碎片時應如何應對。

精華 FAQ

  • 文件指出，過去1年至少有3起黑色三角形UFO/UAP出現在美國秘密軍事基地上空，且都發生在高度機密設施附近，因而引發國安疑慮。

  • FBI相關報告顯示，目擊者稱物體在3秒內移動1.5英里，換算約每小時1800英里；它們還被描述為無聲、無廢氣，熱訊號也與一般飛機不同。

  • 這批文件還包括Skinwalker Ranch的超自然調查資料，以及Catalina Island周邊目擊紀錄和NASA關於太空碎片的舊文件，但仍沒有外星生命的確切證據。

UFO FBI 川普

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