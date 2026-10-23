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能源部將氦氣認定為關鍵材料 鞏固供應鏈創造就業

中新社華盛頓10月23日電
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能源部長賴特檔案照。（路透）
能源部長賴特檔案照。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國能源部將氦氣列為第20種關鍵材料，盼藉此強化製造業、供應鏈與能源科技領先地位，同時提升對生產商的聯邦支持與監管。

能源部23日宣布，將氦氣認定為關鍵材料，以加強美國製造業和供應鏈安全。

美國能源部部長賴特（Chris Wright）在當天發布的聲明中表示，川普政府致力於「讓美國在關鍵材料方面不再依賴外國進口」。氦氣對於生產半導體及其他先進技術至關重要，將氦氣認定為關鍵材料，有助於鞏固供應鏈、創造就業機會，以及確保美國在能源和技術創新領域繼續保持全球領先地位。

聲明還說，鑑於氦氣在美國製造業中發揮重要作用，且面臨的供應鏈風險加劇，它符合法律定義的「關鍵材料」。全球對氦氣需求的成長超過了產量成長，加劇了美國製造商面臨的供應風險。儘管美國擁有豐富的氦氣資源，但有限的提煉能力及漫長的許可審批流程，持續制約美國的氦氣生產。

據美聯社報導，氦氣主要是在天然氣加工過程中作為副產品生產出來。美國是全球最大的天然氣和氦氣生產國。美國能源部將氦氣認定為關鍵材料，將使相關生產商獲得更多聯邦資金支持，政府對其監管也將更加嚴格。

據報導，氦氣是美國能源部認定的第20種關鍵材料。氦氣在風能、太陽能和核能發電，以及太空探索、醫學影像和科學研究等領域都有著重要作用。

精華 FAQ

  • 能源部認為氦氣對半導體、先進技術及多種製造流程都很重要，且供應鏈風險正在升高，因此符合「關鍵材料」的法律定義。

  • 官方表示，將有助於鞏固供應鏈、創造就業機會，並爭取更多聯邦資金支持，同時也會讓相關生產與監管措施更為嚴格。

  • 雖然美國擁有豐富氦氣資源，但提煉能力有限、許可審批流程漫長，加上全球需求成長快於產量，導致供應風險持續上升。

能源部 天然氣 供應鏈

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