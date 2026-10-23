能源部將氦氣認定為關鍵材料 鞏固供應鏈創造就業

能源部長賴特檔案照。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國能源部將氦氣列為第20種關鍵材料，盼藉此強化製造業、供應鏈與能源科技領先地位，同時提升對生產商的聯邦支持與監管。

能源部 23日宣布，將氦氣認定為關鍵材料，以加強美國製造業和供應鏈 安全。

美國能源部部長賴特（Chris Wright）在當天發布的聲明中表示，川普政府致力於「讓美國在關鍵材料方面不再依賴外國進口」。氦氣對於生產半導體及其他先進技術至關重要，將氦氣認定為關鍵材料，有助於鞏固供應鏈、創造就業機會，以及確保美國在能源和技術創新領域繼續保持全球領先地位。

聲明還說，鑑於氦氣在美國製造業中發揮重要作用，且面臨的供應鏈風險加劇，它符合法律定義的「關鍵材料」。全球對氦氣需求的成長超過了產量成長，加劇了美國製造商面臨的供應風險。儘管美國擁有豐富的氦氣資源，但有限的提煉能力及漫長的許可審批流程，持續制約美國的氦氣生產。

據美聯社報導，氦氣主要是在天然氣 加工過程中作為副產品生產出來。美國是全球最大的天然氣和氦氣生產國。美國能源部將氦氣認定為關鍵材料，將使相關生產商獲得更多聯邦資金支持，政府對其監管也將更加嚴格。

據報導，氦氣是美國能源部認定的第20種關鍵材料。氦氣在風能、太陽能和核能發電，以及太空探索、醫學影像和科學研究等領域都有著重要作用。