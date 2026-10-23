網紅拍片控糧食券詐騙 西雅圖中國城超市生意慘跌一成

保守派網紅兼獨立記者薛爾里(Nick Shirley)。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 網紅薛爾里指控西雅圖中國城林氏海鮮亞洲超市涉糧食券詐欺，影片瘋傳後引發抗議與顧客流失；店家則反駁稱內容被刻意剪裁，生意已受影響。

保守派網紅兼獨立記者薛爾里(Nick Shirley)日前在直擊影片指出，在街頭向一名婦女購買糧食券 卡(EBT)之後，跟著婦女進入西雅圖 中國城「林氏海鮮亞洲超市」(Lam's Seafood Asian Market)，指控店家涉嫌糧食券詐欺。超市經理表示，薛爾里影片引起網路瘋傳之後，除了接到大量抗議電話，還面臨顧客流失，短短幾天內生意減少8%到10%，目前正在努力捍衛聲譽。

華盛頓州地方電視台KING5報導，「林氏海鮮亞洲超市」在西雅圖中國城國際區(International District)經營逾30年，在當地屬於老字號地標，超市經理默爾賽(Teizi Mersai)表示，從來沒見過如此強烈的反彈聲浪。

他說：「有些人打電話來咒罵我們欺騙顧客。」他表示，最痛心的是，有老顧客打電話說再也不會上門消費。

薛爾里在直擊影片指控「林氏海鮮亞洲超市」詐欺的理由是，一名客人消費120元卻只買到一罐午餐肉與一樣食品。

默爾賽回應說，如果仔細觀看影片，會發現薛爾里所言並非事實，因為收銀台機器螢幕顯示顧客購買一整箱午餐肉，數量有24罐。這名女性客人用越南語跟收銀員交談，表示要買一箱午餐肉。

默爾賽表示，這些細節在薛爾里的影片裡遭到刻意忽略，煽動公眾對店家的憤怒。

薛爾里在社群媒體發布的直擊影片同時註記了聯邦調查局(FBI)、司法部、白宮等機關，呼籲對「林氏海鮮亞洲超市」展開調查且勒令停業。

超市則透過社群媒體發表澄清說明。

默爾賽表示，以前超市就曾捲入糧食券非法交易風波，很大程度是因為超市地理位置的關係，但這次風波所造成的損害則最為嚴重，因為影片是由擁有數百萬粉絲的網紅發布。