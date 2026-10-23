我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅拍片控糧食券詐騙 西雅圖中國城超市生意慘跌

來自同一部位的沙朗與牛臀肉 選哪個較划算

馬州眾議員華裔候選人 主張廢除警察及監獄惹議

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬里蘭州巴爾的摩郡華裔民主黨州眾議員候選人布朗。(布朗競選臉書)
馬里蘭州巴爾的摩郡華裔民主黨州眾議員候選人布朗。(布朗競選臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

馬里蘭州華裔民主黨候選人布朗因主張廢除警察與監獄、改將資源投入社福而引發爭議，遭共和黨議員與地方執法團體質疑其公共安全立場。

馬里蘭州巴爾的摩郡華裔民主黨州眾議員候選人布朗(Ly Xinzhen Zhangsun Brown，中文姓氏音譯「長孫」)，因公開主張廢除警察及監獄制度，引發共和黨議員及地方執法團體強烈反彈。布朗則堅持，警察與監獄無法從根本解決犯罪問題，政府應將更多經費投入教育、醫療及社會服務。

正在角逐馬州眾議院第7A選區席次的布朗，具有華裔移民背景。根據Maryland Matters選民指南，布朗曾自述：「身為一名出生於美國境外的華裔美國人，移民議題對我而言具有非常切身的意義。」布朗也支持移民權益，反對地方政府協助聯邦移民暨海關執法局(ICE)進行大規模遣返。

據福斯電視台45頻道報導，布朗曾在影片中表示：「警察與監獄無法讓我們更安全，因此不應該存在。」另稱無論警察暴力是隱性或明顯的，唯一解決方式就是廢除現行制度。

面對外界批評，布朗接受福斯電視台專訪時重申立場，指出巴爾的摩郡今年警察局預算達2億7700萬元，但犯罪問題依然存在。「如果這筆錢能阻止犯罪，問題早就解決了。」

布朗承認，完全沒有警察與監獄的社會仍是遙遠目標，但若當選，將主張削減警察局經費，轉而增加學校、醫療及社會服務預算。

當記者追問是否希望最終完全取消警察經費時，布朗回答：「如果社會不再有犯罪或暴力，我們根本不需要警察。」至於沒有犯罪的社會是否可能實現，布朗則稱：「除非我們努力讓它實現，否則永遠不可能做到。」

布朗的主張遭同選區兩名共和黨州眾議員塞利加(Kathy Szeliga)及納羅基(Ryan Nawrocki)批評。

塞利加表示：「當你遭到搶劫、成為犯罪受害者時，會找誰幫忙？你會報警。這種主張太不負責任。」納羅基則指出，監獄存在有其必要，部分罪犯無法安全地生活在社會中。

巴爾的摩郡警察兄弟會主席傑斯(Doug Jess)也警告，廢除警察與監獄恐危及公共安全。他承認現行制度有缺陷、需要改革，但認為全面廢除只會造成社會失序。

當媒體進一步詢問，廢除監獄是否意味著連犯下大規模謀殺等暴力犯罪者都應獲釋，布朗未正面回答，僅表示不願討論個別假設案件，並重申監獄並未真正阻止犯罪。

隨著馬州提前投票展開，這名華裔候選人的公共安全主張，也成為當地選戰的爭議焦點。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 布朗認為警察與監獄無法從根本解決犯罪，若把更多預算投入教育、醫療與社會服務，才有可能減少犯罪並改善治安，現行制度只是反覆處理結果。

  • 同選區共和黨議員批評這種說法不負責任，警察兄弟會也警告全面廢除會危及公共安全，認為監獄與警力雖有缺失，但仍是維持社會秩序的重要機制。

  • 她表示不會主張立即消滅警察，而是先削減警局經費，把資源轉向學校、醫療與社會服務；但若社會沒有犯罪與暴力，她認為也就不需要警察。

眾議員 華裔 馬州

上一則

從處方回扣到OTC卡折現…藥房「搶客鏈」曝光

下一則

網紅拍片控糧食券詐騙 西雅圖中國城超市生意慘跌一成

延伸閱讀

蘇奧齊爭取華裔票 強調治安移民並重

蘇奧齊爭取華裔票 強調治安移民並重
賀立寧角逐州參議員 紐約市警察公會力挺

賀立寧角逐州參議員 紐約市警察公會力挺
紐約州檢察長選戰 柯鈺潔擬設受害者諮委會 與詹樂霞交鋒

紐約州檢察長選戰 柯鈺潔擬設受害者諮委會 與詹樂霞交鋒
州眾議員候選人麥凱特侃談政見 首重生活成本、公安和教育

州眾議員候選人麥凱特侃談政見 首重生活成本、公安和教育

熱門新聞

父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

2026-10-20 17:05
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

2026-10-22 17:25
馬斯克明年將為所有在美國兒童發放一股太空探索科技公司(SpaceX)股票。（路透檔案照）

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

2026-10-19 08:49
美國國務院19日更新對中國的旅遊警示，重新加入代表「不當拘留」(Wrongful Detention)的「D」風險指標。(官網截圖)

美國務院發布中國旅遊D風險警示 美籍華人須防不當拘留

2026-10-19 18:12

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實

移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」