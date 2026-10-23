我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：第一夫人促成俄烏在奧列什基停火 10/29生效

法拉盛1.2億醫療詐欺案 揭長者沒來卻領500元內幕

動輒數百元的素色帆布袋 成為「反身分象徵」新標誌

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Trader Joe's帆布袋成為相對便宜的日常必備品。美聯社
Trader Joe's帆布袋成為相對便宜的日常必備品。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

從 Phoebe Philo、Toteme 到 Prada、Tom Ford，帆布袋在奢侈品牌加持下身價暴漲，從日常用品變成象徵低調品味與生活方式的「反身分象徵」。

走「低調奢華」路線的英國時尚品牌「菲比費洛」(Phoebe Philo)白色全棉帆布購物袋單價585美元，主打「極簡主義」的瑞典奢華時尚品牌Toteme素色有機棉帆布托特包單價663美元。衛報(The Guardian)分析23日分析，願意花多少錢買一個看似平凡無奇的帆布袋，如今儼然成為「反身分象徵」(anti-status)的象徵標誌。

報導指出，通常與處理日常生活事務、美國超市產生聯想的帆布袋，最近幾年卻變得搶手。原本隨處可見的帆布包如今有了全新的奢華面貌，除了採用純棉材質，還有容易弄髒的淺色系做為選擇。

美國精品品牌「湯姆福特」(Tom Ford)帆布袋鑲邊與提把採用小牛皮，要價2080元。義大利時尚品牌「普拉達」(Prada)帆布袋有皮革細節以及金屬配件，價格2600元。

報導指出，Trader Joe's、LL Bean、J Crew、博物館紀念品店以及許多品牌都販賣這款具有高度實用性的產品，帆布袋成為相對便宜的日常必備品。

一般民眾出門買菜或放健身裝備時，肩上經常備著這款帆布袋。但為何奢侈品牌也跟進推出帆布袋？時尚趨勢預測平台Trend Suite辦人蒂芬妮·希爾(Tiffany Hill)說，吸引人之處在於帆布袋已經成為一種「反身分象徵」的象徵標誌。

她說，採用淺色調所帶來的「欠缺實用」本質，也是這款帆布袋不可或缺的特色。

希爾分析，要價數百元甚至數千元，難免會弄髒的奶油色或米白色托特包，幾乎讓實用性變得不再重要。她說：「你買的是一種美學和生活方式，不只是一個用來裝東西的產品。」

報導指出，米色帆布袋長年以來在美國東岸非常普遍。

部落格「鹽水英格蘭：學院風出現之前的風格」(Salt Water New England: The Thing Before Preppy)主編瑪菲·奧德里奇(Muffy Aldrich)曾經撰文分享如何搭配自己擁有的LL Bean帆布袋。她擁有二、三十個米白色帆布袋，如果算上不同顏色鑲邊、提把的袋子，數量則超過三位數。

這款帆布袋展現瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)風格則是關鍵所在。

奧德里奇說，帆布托特包本身就帶有常明確的視覺語言，例如船隻、避暑別墅、農夫市集、周末度假，以及帶有幾分傳統色彩的美國富裕生活。

精華 FAQ

  • 因為帆布袋兼具日常實用與可被重新詮釋的外觀，奢侈品牌把它做成極簡、淺色與高價款式，讓消費者購買的不只是容器，而是一種風格與態度。

  • 文中提到 Phoebe Philo 白色全棉帆布袋要價 585 美元，Toteme 素色有機棉托特包 663 美元，Tom Ford 約 2080 元，Prada 則為 2600 元。

  • 因為這類袋子看似普通、甚至容易弄髒，卻被賦予高價與美學意義，能傳達低調奢華、周末度假與美國東岸富裕生活的文化想像。

義大利 瑞典

上一則

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

下一則

從處方回扣到OTC卡折現…藥房「搶客鏈」曝光

延伸閱讀

優衣庫旗艦店今開幕 蜂蜜熊、Muni舊金山限定款亮相

優衣庫旗艦店今開幕 蜂蜜熊、Muni舊金山限定款亮相
高端流行運動服飾 變身社交戰袍

高端流行運動服飾 變身社交戰袍
英國頂級珠寶設計師 Jessica McCormack 進駐南海岸廣場

英國頂級珠寶設計師 Jessica McCormack 進駐南海岸廣場
門檻高的股東會贈禮…手提瑞士蓮巧克力包 瑞士炫富新招

門檻高的股東會贈禮…手提瑞士蓮巧克力包 瑞士炫富新招

熱門新聞

父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

2026-10-15 16:27
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

2026-10-20 17:05
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

2026-10-22 17:25
馬斯克明年將為所有在美國兒童發放一股太空探索科技公司(SpaceX)股票。（路透檔案照）

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

2026-10-19 08:49

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實

移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」