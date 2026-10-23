動輒數百元的素色帆布袋 成為「反身分象徵」新標誌

Trader Joe's帆布袋成為相對便宜的日常必備品。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 從 Phoebe Philo、Toteme 到 Prada、Tom Ford，帆布袋在奢侈品牌加持下身價暴漲，從日常用品變成象徵低調品味與生活方式的「反身分象徵」。

走「低調奢華」路線的英國時尚品牌「菲比費洛」(Phoebe Philo)白色全棉帆布購物袋單價585美元，主打「極簡主義」的瑞典 奢華時尚品牌Toteme素色有機棉帆布托特包單價663美元。衛報(The Guardian)分析23日分析，願意花多少錢買一個看似平凡無奇的帆布袋，如今儼然成為「反身分象徵」(anti-status)的象徵標誌。

報導指出，通常與處理日常生活事務、美國超市產生聯想的帆布袋，最近幾年卻變得搶手。原本隨處可見的帆布包如今有了全新的奢華面貌，除了採用純棉材質，還有容易弄髒的淺色系做為選擇。

美國精品品牌「湯姆福特」(Tom Ford)帆布袋鑲邊與提把採用小牛皮，要價2080元。義大利 時尚品牌「普拉達」(Prada)帆布袋有皮革細節以及金屬配件，價格2600元。

報導指出，Trader Joe's、LL Bean、J Crew、博物館紀念品店以及許多品牌都販賣這款具有高度實用性的產品，帆布袋成為相對便宜的日常必備品。

一般民眾出門買菜或放健身裝備時，肩上經常備著這款帆布袋。但為何奢侈品牌也跟進推出帆布袋？時尚趨勢預測平台Trend Suite辦人蒂芬妮·希爾(Tiffany Hill)說，吸引人之處在於帆布袋已經成為一種「反身分象徵」的象徵標誌。

她說，採用淺色調所帶來的「欠缺實用」本質，也是這款帆布袋不可或缺的特色。

希爾分析，要價數百元甚至數千元，難免會弄髒的奶油色或米白色托特包，幾乎讓實用性變得不再重要。她說：「你買的是一種美學和生活方式，不只是一個用來裝東西的產品。」

報導指出，米色帆布袋長年以來在美國東岸非常普遍。

部落格「鹽水英格蘭：學院風出現之前的風格」(Salt Water New England: The Thing Before Preppy)主編瑪菲·奧德里奇(Muffy Aldrich)曾經撰文分享如何搭配自己擁有的LL Bean帆布袋。她擁有二、三十個米白色帆布袋，如果算上不同顏色鑲邊、提把的袋子，數量則超過三位數。

這款帆布袋展現瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)風格則是關鍵所在。

奧德里奇說，帆布托特包本身就帶有常明確的視覺語言，例如船隻、避暑別墅、農夫市集、周末度假，以及帶有幾分傳統色彩的美國富裕生活。