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美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

特派員黃惠玲／即時報導
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圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

一名亞裔美國婦女返美時手機遭CBP扣留數日，事件凸顯美國入境旅客即使是公民，也可能面臨電子設備檢查與隱私爭議。

一名亞裔婦女與丈夫日前從義大利羅馬返美，在波士頓洛根國際機場(Boston Logan International Airport)入境時，遭美國海關暨邊境保護局(CBP)攔下盤查，兩人的手機更被扣留數日才歸還。隨著CBP近年加強邊境電子設備檢查，搜查數量連年增加，包括美國公民在內的入境旅客，都可能面臨手機、電腦遭檢查甚至扣押的情況，引發外界對個人隱私及執法權限的關注。

根據旅遊網站TheTravel報導，這名具有東南亞裔背景的美國婦女日前在社群平台Reddit分享經歷，表示夫妻抵達波士頓機場後，被海關人員帶往二次檢查區。執法人員先搜查行李，隨後要求查看手機。丈夫曾要求與律師交談，但被告知在邊境檢查期間無權要求律師在場。

經過約三小時盤查，CBP人員表示，兩支手機必須留下接受進一步檢查，時間可能從一天到數周不等。夫妻雖獲准離開機場，卻無法立即取回手機，直到丈夫多次致電CBP追蹤，數日後才領回。

婦女事後表示，她懷疑這次遭盤查可能與行李箱上的西瓜圖案貼紙，以及背包內的一條中東傳統方巾(keffiyeh)有關。由於西瓜近年成為聲援巴勒斯坦的象徵，她推測這些物品可能引起海關注意。不過，目前沒有證據顯示貼紙或方巾就是遭搜查的原因，CBP也未針對個案作出具體說明。

類似爭議並非首次發生。今年9月，一名美國律師因拒絕提供電子設備密碼，工作用筆電及手機遭扣押，全球入境計畫(Global Entry)資格也被撤銷。另有旅客在邁阿密機場因攜帶涉及巴勒斯坦及伊朗革命的書籍，遭海關盤問並扣留手機，引發外界對政治言論自由的疑慮。

根據CBP統計，2023財年美國各入境口岸共進行4萬1767件電子設備搜查，2024財年增至4萬7047件，2025財年更達5萬5318件，兩年間增加約32%。不過，CBP指出，2025財年遭電子設備搜查的入境國際旅客比例不到0.01%，其中92.18%屬於人工查看內容的基本搜查，未使用外部設備進行資料分析。

CBP重申，所有入境美國的旅客，包括美國公民，其行李及個人物品均可能接受檢查，手機、筆記型電腦等電子設備也不例外。相關措施主要用於確認旅客入境資格、防範安全威脅及查緝違法行為。

依照CBP指引，旅客須提供可供檢查的電子設備。若因密碼或加密措施導致無法檢查，設備可能遭扣留。美國公民雖不能僅因拒絕配合搜查而被拒絕入境，但仍可能接受進一步盤查，手機或電腦也可能遭暫時扣押。

對於外界質疑旅客政治立場可能成為搜查依據，國土安全部(DHS)先前否認相關指控，稱邊境檢查並非針對個人政治信仰，搜查數量增加的趨勢自2021年以來便已存在。

精華 FAQ

  • 她與丈夫從義大利羅馬返抵波士頓後，被帶往二次檢查區，行李與手機都遭查看，之後兩支手機被要求留下進一步檢查，數日後才歸還。

  • CBP電子設備搜查數量逐年上升，2023財年為4萬1767件，2024財年增至4萬7047件，2025財年再升至5萬5318件，顯示邊境檢查持續加強。

  • 依CBP指引，入境者包括美國公民都須配合檢查；若因密碼或加密無法開啟，設備可能被扣留。雖不會因拒絕而被拒入境，但仍可能遭進一步盤查。

亞裔 波士頓 美國公民

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