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擔任國安部顧問涉圖利 司法部調查川普盟友李萬度斯基

記者顏伶如／即時報導
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前川普顧問李萬度斯基遭控擔任國土安全部資深顧問期間利用公職謀取私利，司法部已經展...
前川普顧問李萬度斯基遭控擔任國土安全部資深顧問期間利用公職謀取私利，司法部已經展開展開刑事調查。 (路透)

AI摘要

文章摘要整理：

前川普盟友李萬度斯基遭指在國安部任顧問期間圖利，司法部已展開刑事調查；川普對此態度強硬，李萬度斯基則否認所有不當指控。

紐約時報22日報導，知情官員透露，前川普顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)遭控擔任國土安全部資深顧問期間利用公職謀取私利，司法部已經展開展開刑事調查。報導指出，雖然調查細節目前尚不清楚，但這是川普總統第二任期以來，川普盟友或川普任命官員因涉嫌不法而遭調查的極少數案例之一。

川普總統22日晚間在白宮對媒體表示，有聽說這項調查但不知道細節。川普在談話中並未對身為長期盟友的李萬度斯基表達支持或慰問，而是表示盜用公款就是一種冒犯。

川普說：「我希望手下的人能夠誠實。如果他們不打算誠實，就必須面臨起訴。」他指出：「如果有人不誠實，就是對我偷竊。」

川普表示，任何不誠實的人都將由「我的司法部」處理。

官員表示，這起案件是由國土安全部督察長(Inspector General)移送司法部，但目前並不清楚李萬度斯基哪些行為遭到調查。

李萬度斯基22日透過律師發表聲明否認有任何不當行為或違法行為。律師特里格(Adam Trigg)在聲明中說，司法部未針對任何調查聯繫李萬度斯基，李萬度斯基是以「志願者身份」為國家服務，對於任何不當行為的指控一概否認。

川普2016年第一次參加總統大選時，李萬度斯基擔任競選總幹事。2025年，李萬度斯基加入國土安全部，原本預計擔任兼職性質、任務有限的角色，但他與當時的國土安全部長諾姆(Kristi Noem)關係密切，掌握權力遠超過無給職顧問的範疇，對國土安全部人事、合約與運作發揮龐大影響。李萬度斯基經常代替諾姆在部長辦公室主持會議，審問司處首長，代表部長發布命令。

李萬度斯基對合約特別關注，曾經引發國土安全部高層官員注意。某些合約審批都由李萬度斯基經手，備忘錄上有他與諾姆簽名。諾姆今年3月遭到川普開除，李萬度斯基跟著下台。

精華 FAQ

  • 報導指出，他被指在擔任國土安全部資深顧問期間，利用公職謀取私利。案件由國安部督察長移送司法部，但目前外界仍不清楚具體涉及哪些行為。

  • 川普表示有聽說調查但不知道細節，並未公開力挺李萬度斯基，反而強調官員若不誠實就應面臨起訴，還稱不誠實的人會由「我的司法部」處理。

  • 他原本只是兼職且任務有限的顧問，但因與部長諾姆關係密切，實際影響力遠超過無給職顧問，甚至經手人事、合約與運作，還常代部長主持會議。

川普 司法部 國土安全部

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