擔任國安部顧問涉圖利 司法部調查川普盟友李萬度斯基
前川普盟友李萬度斯基遭指在國安部任顧問期間圖利，司法部已展開刑事調查；川普對此態度強硬，李萬度斯基則否認所有不當指控。
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前川普盟友李萬度斯基遭指在國安部任顧問期間圖利，司法部已展開刑事調查；川普對此態度強硬，李萬度斯基則否認所有不當指控。
紐約時報22日報導，知情官員透露，前川普顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)遭控擔任國土安全部資深顧問期間利用公職謀取私利，司法部已經展開展開刑事調查。報導指出，雖然調查細節目前尚不清楚，但這是川普總統第二任期以來，川普盟友或川普任命官員因涉嫌不法而遭調查的極少數案例之一。
川普總統22日晚間在白宮對媒體表示，有聽說這項調查但不知道細節。川普在談話中並未對身為長期盟友的李萬度斯基表達支持或慰問，而是表示盜用公款就是一種冒犯。
川普說：「我希望手下的人能夠誠實。如果他們不打算誠實，就必須面臨起訴。」他指出：「如果有人不誠實，就是對我偷竊。」
川普表示，任何不誠實的人都將由「我的司法部」處理。
官員表示，這起案件是由國土安全部督察長(Inspector General)移送司法部，但目前並不清楚李萬度斯基哪些行為遭到調查。
李萬度斯基22日透過律師發表聲明否認有任何不當行為或違法行為。律師特里格(Adam Trigg)在聲明中說，司法部未針對任何調查聯繫李萬度斯基，李萬度斯基是以「志願者身份」為國家服務，對於任何不當行為的指控一概否認。
川普2016年第一次參加總統大選時，李萬度斯基擔任競選總幹事。2025年，李萬度斯基加入國土安全部，原本預計擔任兼職性質、任務有限的角色，但他與當時的國土安全部長諾姆(Kristi Noem)關係密切，掌握權力遠超過無給職顧問的範疇，對國土安全部人事、合約與運作發揮龐大影響。李萬度斯基經常代替諾姆在部長辦公室主持會議，審問司處首長，代表部長發布命令。
李萬度斯基對合約特別關注，曾經引發國土安全部高層官員注意。某些合約審批都由李萬度斯基經手，備忘錄上有他與諾姆簽名。諾姆今年3月遭到川普開除，李萬度斯基跟著下台。
報導指出，他被指在擔任國土安全部資深顧問期間，利用公職謀取私利。案件由國安部督察長移送司法部，但目前外界仍不清楚具體涉及哪些行為。 川普表示有聽說調查但不知道細節，並未公開力挺李萬度斯基，反而強調官員若不誠實就應面臨起訴，還稱不誠實的人會由「我的司法部」處理。 他原本只是兼職且任務有限的顧問，但因與部長諾姆關係密切，實際影響力遠超過無給職顧問，甚至經手人事、合約與運作，還常代部長主持會議。
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報導指出，他被指在擔任國土安全部資深顧問期間，利用公職謀取私利。案件由國安部督察長移送司法部，但目前外界仍不清楚具體涉及哪些行為。
川普表示有聽說調查但不知道細節，並未公開力挺李萬度斯基，反而強調官員若不誠實就應面臨起訴，還稱不誠實的人會由「我的司法部」處理。
他原本只是兼職且任務有限的顧問，但因與部長諾姆關係密切，實際影響力遠超過無給職顧問，甚至經手人事、合約與運作，還常代部長主持會議。
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