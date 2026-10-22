嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 歐瑪在住家遭搜索後首度受訪，對前夫是否為兄長僅稱「據我所知沒有」，同時回應綠卡與身分爭議，並批評搜索行動帶有恐嚇意圖。

明尼蘇達州民主黨 籍聯邦眾議員 歐瑪(Ilhan Omar)21日接受新聞頻道MS NOW主持人海斯(Chris Hayes)專訪，這是她住家12日遭聯邦探員搜索後，首度接受採訪。外界傳言她曾嫁給親哥哥，歐瑪回應「太瘋狂」，但當海斯追問她和前夫艾爾米(Ahmed Nur Said Elmi)是否有血緣關係時，她只回答「據我所知沒有」(Not to my knowledge)。

紐約郵報形容這個回答「令人費解」。川普21日晚間到南卡 造勢後返抵華府，在停機坪上回答記者提問時說：「『據我所知沒有』，這可不是好答案。」

紐約郵報19日引述消息人士報導，聯邦調查人員計畫以DNA證據，證明歐瑪2009年嫁的前夫艾爾米是其兄長，目的是幫他取得綠卡。但歐瑪否認探員搜索時取走含有DNA的物品。

據華盛頓郵報報導，艾爾米在申請把以婚姻取得的有條件綠卡轉為永久綠卡時，被移民局以「婚姻真實性有疑慮」要求補件，他之後撤回了綠卡申請。

歐瑪曾在國會財產申報中，顯示她與現任丈夫麥尼特(Tim Mynett)的資產合計可能高達約3000萬元，但她事後稱申報有誤並已下修。她在訪問中說，自己過的是「工薪階層、月光族」的生活，唯一的車是2016年的豐田Camry。

搜了5小時 探員還幫摺衣服

歐瑪描述，搜索當天清晨6時，她被持搜索令的國土安全調查局(HSI)探員敲門吵醒。「我以為是哪裡失火，或鄰居出了什麼事，聽起來像要緊急疏散。」

歐瑪說，現場前後有15至25名探員進出，逐房搜索了四、五個小時，帶走17件物品，包括她的手機、丈夫的筆記本、丈夫的相機，以及一本學索馬利語的兒童會話書。

她說探員「大致上表現得體」，離開前還把東西歸位，「甚至把我沒摺的衣服摺好」，但她仍指控這次行動意在恐嚇。

歐瑪也說，她的住址已經曝光，加上長期收到死亡威脅，孩子進出也可能被人跟蹤，因此將搬離華府住處。

檢方文件 歐瑪之名有蹊蹺

訪問播出同一天，檢方在給法院的文件中，稱歐瑪為「Ilhan Nur Said Elmi，又名Ilhan Abdullahi Omar」。後者是歐瑪為人所知的全名，但在文件中成了「又名」；而文件列出的主要名字，後半段「Nur Said Elmi」與艾爾米的名字相同。

索馬利亞人通常沒有家族姓氏，名字依序由本人名、父親名、祖父名組成。如果這是歐瑪的本名，等於她與艾爾米的父系祖先名字完全相同。

歐瑪出生於索馬利亞，幼年隨家人逃離內戰，在肯亞難民營生活約四年後，1995年以難民身分移民美國，之後定居明尼蘇達州。她的父親2000年歸化入籍，歐瑪當時自稱17歲、未成年，因此隨父自動取得公民身分；聯邦調查人員正在查她當時是否其實已成年。

歐瑪正在期中選舉爭取第五個任期。

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