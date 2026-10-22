特斯拉SpaceX合併案遇美中監管考驗 中國業務成關鍵

美國科技業億萬富豪馬斯克若推動特斯拉與SpaceX合併，打造超大型企業，恐因國安疑慮以及資料與技術共享等問題，遭到美中兩國監管機構以「中國因素」為由設限阻撓。路透

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克若推動特斯拉與SpaceX合併，將面臨美中兩地對中國業務、資料隔離與國安技術共享的嚴格審查，合併成敗很大程度取決於如何處理特斯拉中國資產。

美國科技業億萬富豪馬斯克若推動特斯拉 與SpaceX 合併，打造超大型企業，恐因國安疑慮以及資料與技術共享等問題，遭到美中兩國監管機構以「中國因素」為由設限阻撓。

路透報導，馬斯克（Elon Musk）昨天表示，旗下兩家公司已成立特別委員會，討論合併事宜，並稱合併是「好主意」。然而，要讓合併成真，仍須處理棘手問題：特斯拉（Tesla ）在製造端對中國的高度依賴，以及SpaceX所涉足的國防業務之間的衝突 。

火箭公司SpaceX愈來愈依賴美國政府及國防相關的敏感合約，這使得任何涉及特斯拉中國業務的合併案，都可能基於國安考量而面臨嚴格審查。

中國監管機關也要求特斯拉將自動駕駛系統蒐集的用戶機密資料嚴格留在中國境內，且任何防火牆機制都必須確保資訊或技術不會向任一方向流通。

以下是馬斯克及旗下公司可能採取的做法，以化解美國華府或中國北京當局設下的任何障礙：

● 特斯拉能否保留在中國的業務？

其中一個可能的做法是合併後的公司在特斯拉中國業務周圍設置防火牆，阻止SpaceX及公司其他部門存取敏感資料。顧問公司英聯（Intralink Group）汽車與移動出行業務主管柯勒（Daniel Kollar）表示，這種做法並非前所未見。

他指出，許多企業在維護中國業務的同時，也能在中國境外營運大型國防事業，並以空中巴士（Airbus）與 漢威公司（Honeywell）為例。

SpaceX與國防相關的業務包括星盾（Starshield），該部門專為五角大廈開發軍事與情報衛星系統。

分析師表示，要確保特斯拉從中國駕駛人蒐集的資料留在中國境內，設立「雙向防火牆」可能也是最基本的要求。自2021年以來，特斯拉一直遵守北京當局的規定，將所有駕駛人資料留在中國境內。

密切關注中國汽車業的諮詢公司Dunne Insights執行長鄧恩（Michael Dunne）指出，特斯拉未來幾年仍可作為一個獨立運作的單位在中國繼續營運，設有自己的研發部門，並訂定嚴格協議，確保所有資料都留在中國境內。

不過，加州大學洛杉磯分校安德森管理學院、專研全球供應鏈的教授鄧兆生（Christopher Tang）表示，要讓北京與華府都對這套防火牆機制感到滿意，恐非易事。他認為，中國政府很可能會利用任何合併提案作為談判籌碼，將多項要求列為批准合併的條件。

倫敦大學瑪麗皇后學院競爭法與經濟學教授柯科里斯（Ioannis Kokkoris）則指出，中國可能要求兩項讓步：讓中國企業取得具有戰略重要性的技術，以及承諾保留在中國的製造產能與投資。

然而，任何要求分享與SpaceX相關敏感技術的條件，都將直接牴觸美國國安限制。

● 如果選擇撤資，情況會如何？

分析師表示，撤資主要有3條路可走：第一，透過子公司拆分，特斯拉繼續握有大部分經濟權益；第二，出售資產，同時搭配長期的品牌授權協議；第三，直接賣斷，買家可能是其他車廠。

不過，任何一種撤資方案都極為複雜，最棘手的問題就是誰會接手這項資產。中國汽車流通協會分析師李顏偉就指出，中國車廠自身產能早已過剩，承接意願極低。

另一方面，許多外國車廠已經面臨資金吃緊的問題，因此也不太可能成為買家。柯勒表示，馬斯克更可能將特斯拉在中國的業務拆分出售，而不是把控制權交給其他人。

不過，柯勒補充說，除非馬斯克有意釋出退出汽車事業的訊號，否則他預期特斯拉會設法在維持現有所有權架構的情況下，繼續經營中國業務。

● 中國仍是現金流的重要來源

要跟中國徹底分手實在太難。上海預致汽車諮詢有限公司總經理張豫表示，中國供應商已深深扎根在馬斯克整體的商業版圖中，而特斯拉上海廠的產量占全球總產量逾50%。

不過，有些投資人認為，這些考量還不足以成為阻礙合併案的因素。

身為特斯拉與SpaceX投資人的Zacks Investment Management首席市場策略師莫伯利（Brian Mulberry）表示，特斯拉在中國的製造基地規模相當可觀，但這家電動車製造商已著手擴大美國的生產，尤其是人形機器人及無人駕駛汽車Cybercab的產能。許多投資人更關注的是，馬斯克對這些產品的未來發展做出了哪些承諾。

莫伯利也表示，他認為特斯拉會向美國監管機關主張，公司在中國的業務與SpaceX沒有重疊。不過，如果未能說服監管機關，他認為特斯拉可能關閉或縮減在中國的生產規模。

他說：「這帶來的衝擊時間短、規模也小，還在可承受的範圍內。」