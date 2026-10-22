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11月綠卡排期出爐 親屬移民多項前進

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11月綠卡排期出爐 親屬移民多項前進

特派員黃惠玲／即時報導
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國務院22日公布11月移民排期。（美聯社）
國務院22日公布11月移民排期。（美聯社）

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文章摘要整理：

美國國務院公布2026年11月移民簽證排期，中國出生申請人親屬移民多數類別大幅前進一年，職業移民則僅EB-1與EB-3小幅改善，其餘多數維持不變。

美國國務院22日公布2026年11月移民簽證排期表(Visa Bulletin)，親屬移民多個類別出現明顯進展，中國出生申請人排期除綠卡持有人的配偶及21歲以下未婚子女(F2A)類別，僅向前推進30天外，其他類別均比10月份前進一年；職業移民方面，中國出生申請人的EB-1傑出人才類別前進一個月，EB-3技術及專業工作者類別也小幅推進，EB-2高學歷及特殊專業人才及EB-5投資移民非預留類別，均維持不變。

根據國務院最新公布的表A，即最後批准定日(Final Action Dates)，親屬移民11月出現較明顯進展。中國大陸出生申請人適用的F1類別，即美國公民21歲以上未婚子女，表A由2020年1月22日前進至2021年1月22日，整整推進一年。

F2A類別則由2026年9月22日前進至10月22日，推進一個月。綠卡持有人21歲以上未婚子女的F2B，也由2019年8月22日前進至2020年8月22日，同樣推進一年。

F3類別，即美國公民已婚子女，從2014年10月22日前進至2015年10月22日；F4類別，即成年美國公民的兄弟姊妹，則由2011年10月22日前進至2012年10月22日，兩者也各推進一年。

職業移民方面，中國大陸出生申請人的EB-1排期由2023年7月1日前進至2023年8月1日，推進一個月；EB-2維持2021年10月1日，沒有變動。EB-3技術及專業工作者排期則由2022年1月8日前進至2022年1月22日，推進14天；EB-3其他工作者類別維持2019年10月1日。

投資移民EB-5方面，中國申請人的11月表A繼續停留在2016年12月1日。

至於列出申請人可開始提交相關文件的日期的國務院表B，11月中國大陸出生申請人的包括EB-1的2024年7月1日、EB-2的2023年1月1日，以及EB-3的2024年4月1日，均與10月相同。

精華 FAQ

  • 親屬移民在11月出現明顯進展，中國出生申請人的多數類別都比10月向前推進1年，只有F2A類別只前進30天，顯示家庭類移民名額壓力有所緩解。

  • F1由2020年1月22日進至2021年1月22日，F2A由2026年9月22日進至10月22日，F2B由2019年8月22日進至2020年8月22日，F3與F4也各前進1年。

  • 職業移民方面，EB-1前進1個月、EB-3技術及專業工作者前進14天，EB-2與EB-5非預留類別維持不變；表B中EB-1、EB-2、EB-3日期則都與10月相同。

綠卡 移民 國務院

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