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支持砍白卡福利影響選區逾六成人口 瓦拉道連任受關注

記者顏伶如／即時報導
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共和黨加州聯邦眾議員瓦拉道（David Valadao）。（美聯社）
共和黨加州聯邦眾議員瓦拉道（David Valadao）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

加州共和黨眾議員瓦拉道因支持削減白卡福利引發爭議，面對對手與選民反彈，在更偏民主黨的選區中尋求連任。

全國公共電台(NPR)22日報導，共和黨加州聯邦眾議員瓦拉道(David Valadao)投票支持「大又美法」刪減稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)福利，選區當中大約62%人口受到衝擊，連任選舉結果如何備受矚目。2021年1月6日國會暴動事件之後，曾經投票彈劾川普總統的現任共和黨聯邦眾議員當中，唯一仍在角逐連任選舉的只剩瓦拉道。

住在加州貝克斯菲(Bakersfield)的選民賀南德茲(Ulises Hernandez)說，長年都是透過白卡計畫獲得醫療保險，瓦拉道應該為投票支持砍白卡福利而感到羞恥，這次選舉決定投給瓦拉道的挑戰者、主張「全民聯邦醫療保險」(Medicare for All)的政治學教授維列加斯(Randy Villegas)。

瓦拉道10月6日在電視辯論會上辯護說，白卡計畫並沒有遭到真正的削減。

自從2012年當選國會議員以來，瓦拉道代表的選區當中登記民主黨員人數比登記共和黨員的百分比始終保持兩位數領先，但瓦拉道七次選舉贏了六次。

弗雷斯諾加大(California State University, Fresno)政治學教授康明斯(Jeffrey Cummins)說，瓦拉道致勝之道在於聚焦水利基礎設施等地方議題，並與川普政府保持距離。

康明斯說，瓦拉道代表的選區民主黨雖然看起來有優勢，但選民通常是關心農業問題的溫和派民主黨人，瓦拉道一直以來都能獲得選民青睞。

然而，加州國會選區去年重新畫分，瓦拉道選區比以往變得對民主黨更加有利。康明斯說，不同的選民組合，加上選民對現任官員充滿憤怒，可能讓瓦拉道席次翻盤，「瓦拉道已經明白處境不妙」。

瓦拉道唯一一次落選是2018年，當時他與川普結盟，並有投票贊成廢除俗稱「歐記健保」的「平價醫療法案」(ACA)。

市場調查機構AdImpact統計顯示，兩黨在瓦拉道選區截至投票日為止選告投放，花費均超過1600萬元。康明斯說，以這個選區來說，選舉總支出如果超過1000萬，其實已經非常高了。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他支持「大又美法」刪減白卡福利，而其選區約62%人口仰賴或受影響，直接衝擊許多選民。加上他是少數曾倒戈彈劾川普的共和黨人，政治處境更加敏感。

  • 住在貝克斯菲的選民賀南德茲表示自己長年靠白卡看病，認為瓦拉道應感到羞恥，並轉而支持主張「全民聯邦醫療保險」的挑戰者維列加斯。

  • 政治學者指出，他長期聚焦水利等地方議題，並刻意與川普政府保持距離，吸引關心農業與務實政策的溫和派民主黨選民，因此多次守住席次。

白卡 共和黨 眾議員

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