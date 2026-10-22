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數據中心在2024年爭議仍小 今年恐左右期中選舉結果

記者顏伶如／即時報導
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2024年選舉時，反對數據中心的倡議幾乎無人關注，但今年分布於不同政治光譜的選民...
2024年選舉時，反對數據中心的倡議幾乎無人關注，但今年分布於不同政治光譜的選民卻立場一致，可能影響期中選舉結果。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

數據中心議題過去不受重視，但今年在俄州等地迅速升溫，已可能左右期中選舉，並迫使共和、民主兩黨政治人物調整立場。

雅虎科技新聞(Yahoo Tech)21日分析，2024年選舉時，反對數據中心的倡議幾乎無人關注，但今年分布於不同政治光譜的選民卻立場一致，可能影響期中選舉結果。

專門追蹤美國各地反對數據中心非營利草根活動發展的「數據中心反對計畫」(Data Center Opposition Project)最近統計指出，今年6月到8月間出現200多個新團體，這個趨勢反映了數據中心議題在全國選民心目中的重要性。

川普總統向來支持數據中心，俄亥俄州很快便將成為川普政府所說的「全球最大AI數據中心」所在地。

軟銀集團(SoftBank)旗下能源基礎設施開發商「SB能源」(SB Energy)將負責俄州興建數據中心，OpenAI則將其承租20年，晶片大廠輝達(Nvidia)已宣布投資「SB能源」15億元。名稱為「PORTS-Pike科技園區」(PORTS-Pike Technology Campus)的俄州數據中心專案今年之內便將動工，地點位於哥倫布市(Columbus)南邊約70哩，人口2200人的派克斯頓(Piketon)。

當地居民對於這個開發案出現複雜感受。有些民眾可以賣掉家族世代傳承的土地，獲得可觀報酬。

咖啡師珊曼莎·麥考伊(Samantha McCaughey)受訪時說，祖父正在考慮是否賣掉數據中心預計地附近將近100英畝的家族土地，買家開價六位數字。她說：「他們一輩子都住在那邊，要做決定真的很難，現在依然舉棋不定。」

俄州有18個社區將在今年選舉表決與數據中心有關的限縮措施。鮑林格林州立大學(Bowling Green State University)今年8月民調顯示，半數俄州居民支持對數據中心祭出暫時禁令(temporary moratoriums)。

共和黨俄州聯邦參議員賀斯提(Jon Husted)今年爭取連任，但「共和黨參議院全國委員會」(National Republican Senatorial Committee)今年8月在內部備忘錄中說，反對數據中心的聲浪已對賀斯提選情造成衝擊。

備忘錄寫道，如果賀斯提因此落敗，數據中心將成為眾矢之的，「全國各地政治人物都會注意到這個結果，對於下一個數據中心開發案避之唯恐不及」，「這個議題已經成為今年選舉周期的潛藏危機」。

某些原本歡迎數據中心的州長最近都順應民意而踩下煞車。賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)8月簽署行政命令收緊數據中心的核可要求，維吉尼亞州州長史潘柏格(Abigail Spanberger)則提出限制數據中心發展的多項提案。

精華 FAQ

  • 因為反對數據中心的民意在今年明顯擴大，從地方社區公投到州級政治人物都受到壓力。共和黨內部也警告，若選舉因這議題失利，其他地區會跟進抵制新案。

  • 俄州有18個社區今年將表決限縮數據中心的措施，8月民調顯示半數居民支持暫時禁令。共和黨參議員賀斯提的連任選情也被認為已因反對聲浪而受衝擊。

  • 川普政府支持在派克斯頓打造PORTS-Pike科技園區，SB Energy負責興建，OpenAI承租20年，輝達並投資15億元。雖然投資龐大，但當地居民對土地出售與環境影響仍有疑慮。

期中選舉 雅虎 俄亥俄州

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