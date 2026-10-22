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父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

記者顏伶如／即時報導
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父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅...
父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

報導指出，父母把孩子加進銀行聯名帳戶通常不會立刻課徵贈與稅，但孩子若提領作個人用途、或聯名帳戶資金分配到他人，仍可能引發申報與稅務問題。

財經網站24/7 Wall St.報導，許多家長以為把孩子名字加到父母的銀行存款帳戶(savings account)將觸發國稅局(IRS)追討贈與稅，其實根據聯邦法律規定，父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。

報導指出，把已成年兒女加到存款帳戶裡，是許多家庭在父母年歲增長時的作法。舉例來說，存款帳戶有40萬元的母親，把兒子名字加進帳戶，兒子就能幫忙母親處理支付水電費、房產稅以及醫療帳單。母親並未放棄帳戶控制權，可以在不詢問兒子的情況下提領全部存款。兒子透過帳戶幫忙處理母親帳單，其實是以母親的錢支付母親的帳單。

根據聯邦法律贈與規定，單純把孩子名字加進聯名帳戶並不會產生贈與稅，但如果孩子從帳戶提錢做為個人花費，提領金額就屬於贈與(gift)。

父母把孩子加進聯名帳戶必須注意的重點包括：

＊保留匯款紀錄證明帳戶金錢出入流向

＊帳戶花費僅限用於家長的支出

＊如果父母要為孩子提供贈與則另外進行

＊如果帳戶提款構成贈與，要向國稅局提交Form 709表格。

在贈與尚未發生的情況下，帳戶餘額在持有帳戶的家長過世時將全部計入應稅遺產(taxable estate)。

報導指出，聯名帳戶較棘手的部分涉及生存者財產權(survivorship)。

以上述案子來說，母親過世時帳戶通常直接歸給聯名戶頭裡的兒子，效力凌駕於遺囑。即使母親遺囑寫道所有財產由三個孩子均分，聯名帳戶還是只由聯名戶頭的兒子獨有。如果兒子後來跟手足分享帳戶資金，則將視同贈與，觸發其他手足的申報義務。

許多銀行則允許客戶為帳戶設立代理人或便利簽署人(convenience signer)，可以幫忙開支票、轉帳，但不具備任何生存者財產權。持久授權委託書(durable power of attorney)也能發揮類似作用，讓資金依照遺囑分配，但各州法律與各家銀行規定不同。

房屋的狀況則與銀行帳戶不同。父母把孩子加進房屋地契(deed)所有權的當天，一簽字便將觸發房屋價值一半的贈與。

精華 FAQ

  • 不會。依聯邦規定，單純把孩子加進聯名帳戶本身通常不構成贈與；重點在於資金是否被孩子拿去做個人花用，若有則可能被視為贈與並需留意申報。

  • 國稅局可能認定那筆提領屬於父母對孩子的贈與，而不是單純代為管理帳戶資金。因此若金額達到申報門檻，父母可能需要提交Form 709。

  • 聯名帳戶通常保留生存者財產權，父母過世後資金可直接歸聯名人；但若只是代理人或便利簽署人則沒有此權利。房屋加名則常在簽字當下就被視為贈與一半價值。

國稅局

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