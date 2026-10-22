發現屋主過世便霸占房屋冒充身分 員警面臨多項重罪起訴

圖為佛羅里達州警車示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 佛州勞德希爾一名員警在福祉檢查發現屋主死亡後，竟冒用死者身分侵占住宅、繳稅翻修並申請所有權，如今面臨多項重罪起訴。

國家廣播公司(NBC)21日報導，佛羅里達州 勞德希爾(Lauderhill)一名警察2022年前往民宅福祉檢查(welfare check)，發現71歲屋主已經死亡便侵占房屋，多年冒充屋主身分為房屋繳稅還翻修房子，如今面臨多項重罪起訴。

根據警方調查，現年35歲員警史葛羅斯(Brian Louis Sguros)2022年7月11日前往一處民宅進行確認安危的福祉檢查，發現71歲屋主韋斯特(Dennis West)陳屍屋內。法醫調查認定韋斯特死於動脈硬化性心血管疾病 等自然原因。

警長辦公室指出，當時史葛羅斯向法醫辦公室自稱是韋斯特的朋友，還說韋斯特並沒有任何在世家屬。

韋斯特過世的幾周之後，史葛羅斯在2022年8月侵占韋斯特的房子。從2022年8月到2025年2月之間，史葛羅斯清理房子並翻修房屋，聲稱為這棟房子投入至少21萬4000元自掏腰包花費。

根據警方調查，史葛羅斯以韋斯特名義為房屋繳稅以及水電費等帳單。

史葛羅斯在宣誓證詞供稱，接管房子是因為「房屋狀況危險」，希望避免犯罪活動出現，防止遭人非法侵占。

法院紀錄顯示，逮捕令上列舉的史葛羅斯罪行包括使用工作電腦在執法資料庫多次搜尋韋斯特駕照紀錄，並從資料庫取得韋斯特地址、生日、社會安全號碼等個資訊息。

史葛羅斯20日遭到逮捕，遭控罪名包括瀆職、違法使用死者身分證明、違法使用身分資料、電腦犯罪及非法使用通訊設備等重罪。

警方指出，史葛羅斯冒用韋斯特身分向勞德希爾市政府申請房屋維修許可，在申請表格上偽造韋斯特簽名，但通訊欄卻填寫自己的手機號碼。

2024年受託負責門窗翻修的包商向警方指出，施工期間根本不知道韋斯特已經去世，因為史葛羅斯告知韋斯特「不在家」或「沒空」。

警方指出，史葛羅斯與配偶2025年2月向佛州布洛華德郡(Broward County)房地產估價員(Property Appraiser)提出申請，企圖對韋斯特的房子提出所有權主張。

史葛羅斯侵占房屋的事件，直到後來韋斯特合法繼承人把房子賣給一家房地產公司時才曝光。2025年秋季，這家房地產公司在遺囑認證程序(probate proceedings)當中取得房屋所有權，一名房產公司員工前往接收房子時卻遇到史葛羅斯。

史葛羅斯面臨房地產公司提告非法侵占，因此主動交出鑰匙，但要求房子翻修花費必須獲得賠償。

史葛羅斯今年2月對房地產公司提告，索賠20多萬。房地產公司律師今年5月則向勞德希爾警察局投訴。