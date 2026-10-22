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洛克希德馬丁與五角大廈談妥 未來十年生產至少850架F-35

中央社華盛頓22日綜合外電報導
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F-35閃電2型戰機。(路透)
F-35閃電2型戰機。(路透)

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文章摘要整理：

洛克希德馬丁與五角大廈敲定F-35未來10年初步生產暨維護協議，目標至少交付850架，並由洛馬自籌70億美元支持計畫。

美國國防部與國防承包商洛克希德馬丁今天表示，雙方已達成一項初步的生產暨維護協議，預計未來10年提供至少850架F-35閃電2型（Lightning II）戰機。

路透報導，五角大廈在聲明中表示，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）將自行資助至少70億美元，用於支持F-35計畫的相關措施。

根據協議，洛克希德馬丁的目標是將年產量維持在156架。該協議被視為預先安排的長期合約，並不構成正式訂單。

洛克希德馬丁表示：「若能在未來數月取得多年期的授權，F-35聯合計畫辦公室（F-35 Joint Program Office）和洛克希德馬丁將透過正式的合約授予程序，敲定合約條款、定價及時程表。」

洛克希德馬丁補充說，這項協議還涵蓋F-35國際訂單、初期備品以及改裝套件。

美國國防部次長杜飛（Michael Duffey）表示：「我們徹底改變了穩定美國國防工業基礎的方式，有助達成快速且大規模的生產。（我方）與洛克希德馬丁達成的協議證明了這一點。透過結合經濟誘因與實際績效，我們正確保我們的戰士獲得打勝仗所需的致命能力。」

精華 FAQ

  • 雙方達成的是一項初步的生產暨維護協議，屬於預先安排的長期合約，不等同於正式訂單。未來若取得多年期授權，才會再透過正式合約程序敲定細節。

  • 協議內容預計未來10年將提供至少850架F-35閃電2型戰機，並以年產量156架為目標。這代表雙方希望維持穩定且高量的生產節奏。

  • 洛克希德馬丁表示，協議除戰機生產外，還涵蓋F-35國際訂單、初期備品以及改裝套件。同時，公司也將自行資助至少70億美元，支援相關措施。

五角大廈

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