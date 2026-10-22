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為爭取數據中心獲得足夠電力 谷歌將付費讓別人減少用電

記者顏伶如／即時報導
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谷歌嘗試一種不同手段：付錢給當地住家與企業，換取在某些時段減少用電，以便挪出電力...
谷歌嘗試一種不同手段：付錢給當地住家與企業，換取在某些時段減少用電，以便挪出電力給數據中心。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

谷歌在美國大西洋中部電網推動虛擬發電廠，透過付費讓住家與企業於尖峰時段減少用電，以緩解AI數據中心的電力壓力。

紐約時報22日報導，就在科技大廠為人工智慧(AI)數據中心需要大量電力傷腦筋之際，谷歌(Google)嘗試一種不同手段：付錢給當地住家與企業，換取在某些時段減少用電，以便挪出電力給數據中心。

谷歌宣布與電力營運商Voltus達成協議，將在美國大西洋中部大型電網PJM旗下建立「虛擬發電廠」(virtual power plant)。Voltus將為谷歌提供1070 兆瓦發電量，相當於一座大型核反應爐的產出，但這些電力不是來自新建發電廠，而是招募當地住戶與企業，在電力需求走高或電網吃緊的時段，提供金錢誘因換取減少用電。

Voltus指出，成千上萬商家與住宅的用電如果整合起來，可以在用電需求最高的時候提供額外電力，這個目標在幾年之內可望實現。

紐時分析，科技公司如果要繼續興建大型數據中心，最終仍可能需要建造傳統式的發電廠，不過在過渡期間，「虛擬發電廠」可能是更快、更便宜、污染更少的一種選項。

谷歌南北美洲能源市場開發總監祖克曼(Ellen Zuckerman)說：「我們確實把虛擬發電廠視為重要的短期解決方案。」

PJM電網涵蓋13州，共計服務6700萬人口。由於數據中心成長速度超過新建發電廠，2024年以來電價急速上漲。

谷歌並未透露與Voltus合作協議的財務細節，但這是到目前為止，科技巨頭以類似方式為發電容量付費的最大規模案例之一。

谷歌目前也在投資核能等技術，並且探索在用電尖峰時段降低自身數據中心用電量的各種辦法。

總部位於舊金山的Voltus，目前在全美管理大約9500兆瓦的「虛擬發電廠」。在用電尖峰時段，這些電量大概相當於700萬戶家庭同一時間的用電量。

「虛擬發電廠計畫」面臨的挑戰包括，需要說動許多家庭願意登記參加。某些地區則礙於當地法規限制，虛擬發電廠無法參與當地電力市場。某些電網營運商與公共事業公司則對「虛擬發電廠」概念抱持懷疑，質疑住家與企業是否真的在必要時刻抑制用電量。

精華 FAQ

  • 因為AI數據中心耗電 तेजी增，電網供給又跟不上擴張速度。谷歌透過付費誘因，讓當地住家與企業在尖峰時段少用電，把可用電力挪給數據中心。

  • Voltus會招募大量住宅與企業參與，在電力需求走高或電網吃緊時，要求他們暫時降低用電，換取金錢補償，整合後可形成相當可觀的「虛擬發電量」。

  • 它比新建傳統電廠更快、可能更便宜且污染更少，因此適合作為過渡方案；但要成功需要大量參與者，也可能受法規限制，且部分電網營運商對其可靠性存疑。

Google 紐約時報 谷歌

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