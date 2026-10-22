川普250呎華府凱旋門 最快11月5日動工
川普政府規劃在華府興建250呎凱旋門，最快11月5日動工，但因地點敏感、設計爭議及訴訟纏身，能否如期展開仍充滿變數。
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川普政府規劃在華府興建250呎凱旋門，最快11月5日動工，但因地點敏感、設計爭議及訴訟纏身，能否如期展開仍充滿變數。
川普政府21日晚間向聯邦法官提交文件指出，總統川普計畫在華府興建、高達250呎的巨型凱旋門，最快可能於期中選舉後兩天、即11月5日動工。這項備受爭議的工程，目前正面臨退伍軍人及歷史景觀保護團體的法律挑戰。
司法部在法庭文件中表示，國家首都規畫委員會(National Capital Planning Commission)預定11月5日開會，可能當天批准凱旋門最終設計。若再取得內政部授權，工程即可展開。
川普政府上周公布最終設計圖，但其中並未納入川普先前宣稱具有國家安全用途的軍事設施，引發外界質疑。
川普9月曾表示，凱旋門將儲存大量無人機，並設置軍方狙擊手駐守位置及彈藥儲存設施，作為首都安全防衛的一部分。
然而，最新設計並未列出上述軍事功能，而是將凱旋門定位為首都的「儀式性門戶」(ceremonial gateway)。根據CNN指出，雖然設計圖未納入軍事設施，仍不排除未來增設的可能性。
這座高達250呎的凱旋門，預定興建於阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)正對面。公墓內安葬近43萬名軍人、退伍軍人及其家屬，是美國重要的軍事紀念場所。
部分退伍軍人已提起訴訟，要求阻止工程，認為巨型建築將破壞公墓肅穆氛圍，尤其可能干擾軍人葬禮。
歷史景觀保護人士則擔心，凱旋門將破壞華府重要地標之間的視覺軸線，包括林肯紀念堂(Lincoln Memorial)、阿靈頓莊園(Arlington House)及羅伯特．李紀念碑(Robert E. Lee Memorial)等。
對於外界批評，內政部發言人表示，凱旋門將改善阿靈頓國家公墓的參觀體驗，讓退伍軍人、陣亡軍人家屬及所有美國民眾受益。
川普近來積極推動多項華府大型建築工程，希望依照自己的構想重塑首都景觀，但相關計畫接連引發訴訟。其中，川普也曾以國家安全需求為由，主張在原白宮東翼所在地興建大型宴會廳。
如今凱旋門同樣援引國安理由，公開設計卻未呈現相關設施，使工程目的及必要性再度成為爭議焦點。
目前凱旋門仍須取得最終批准，相關訴訟也尚未解決。川普政府雖表示最快11月5日即可動工，但能否如期展開，仍有待審批及司法程序發展。
司法部向法院表示，國家首都規畫委員會預定11月5日開會，若當天通過最終設計並再取得內政部授權，工程最快可於11月5日，也就是期中選舉後兩天動工。 反對者認為，250呎高的巨型建築將破壞阿靈頓國家公墓的肅穆氛圍，甚至可能干擾軍人葬禮；歷史景觀團體則擔心它會破壞華府重要地標間的視覺軸線。 川普先前宣稱凱旋門會有無人機儲存、狙擊手位置與彈藥設施等軍事用途，但最新公布設計只把它定位為儀式性門戶，未列出相關功能，因此工程必要性再受質疑。
精華 FAQ
司法部向法院表示，國家首都規畫委員會預定11月5日開會，若當天通過最終設計並再取得內政部授權，工程最快可於11月5日，也就是期中選舉後兩天動工。
反對者認為，250呎高的巨型建築將破壞阿靈頓國家公墓的肅穆氛圍，甚至可能干擾軍人葬禮；歷史景觀團體則擔心它會破壞華府重要地標間的視覺軸線。
川普先前宣稱凱旋門會有無人機儲存、狙擊手位置與彈藥設施等軍事用途，但最新公布設計只把它定位為儀式性門戶，未列出相關功能，因此工程必要性再受質疑。
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