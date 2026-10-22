年收入32.5萬元家庭在舊金山也符合資格領取政府補助

舊金山對年收入23萬5000元的四口之家提供免費托兒服務。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山受AI熱潮與高房價推升生活成本，連年收入32萬5000元的家庭也可能符合托育補助資格，凸顯當地中產階級生活壓力極高。

紐約時報 22日報導，人工智慧(AI)熱潮讓科技公司支付高薪，住房與其他成本價格跟著推高，在美國其他地方穩居中產階級上層的家庭年收入，在舊金山 則有資格領取政府補助。舊金山對年收入23萬5000元的四口之家提供免費托兒服務。年收入超過32萬5000元的家庭，市政府負擔托兒費用半數。32萬5000元家庭年收入是全國家庭年收入中位數的3.5倍以上。

同樣服務於醫療產業、育有兩名孩子的馬爾曼(John Marman)夫妻便是一例。

36歲的馬爾曼在市政府擔任治療師，年收入約13萬5000元。39歲妻子牧山夏美(Natsumi Makiyama)是小兒科護理師，為了照顧兩個孩子以兼職形式工作。夫妻兩人加起來年收入低於23萬5000元，四歲女兒剛好符合資格可以免費上幼稚園。

馬爾曼一家每個月房貸花費6400元，兩輛汽車車貸、保險 與汽油錢合計2200元。手機費用與住家Wi-Fi每月約300元，每周日常雜貨開銷約150元。夫妻倆每個月挪出一小部分資金用於人壽保險、孩子大學儲蓄帳戶與個人退休帳戶。

馬爾曼說，很幸運孩子獲得上學補助，如果沒有這份補助，恐怕就要被迫離開家族已經居住五代的這座城市。

如果剛落腳舊金山，沒有政府補助的四口之家年收入要達多少才能過上舒適的中產階級生活？馬爾曼答道：「現實狀況是要接近50萬元。這實在太離譜了。」

他說，全國其他地區可能把「50萬元列為中產階級生活」視為一種不好笑的玩笑，但這個收入在舊金山屬於中產階級算是合理。

根據市政府補助計畫，舊金山有9300名兒童就讀於全市共計550多個私人學前班或家庭式托兒中心，每名兒童最多因此省下一年3萬6000元開銷。家庭必須透過網路申請，市府直接付款給托兒機構，這筆補助不能拿來聘請私人保母或臨時保母。

在舊金山市政廳擔任立法助理的艾瑪·海爾(Emma Hare)，丈夫在研發機器人的AI初創公司上班，家庭年收入略超過30萬元，兒子符合托育補助。她說，兒子在舊金山成長擁有許多機會，包括公園、博物館、文化與美景，因此承受壓力是值得。

馬爾曼也說，熱愛舊金山，不考慮搬到其他地點，「這裡就是家」。