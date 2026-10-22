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共和黨砸數百萬拿真實犯罪案例打廣告 受害家屬控未徵詢

記者顏伶如／即時報導
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密西根州聯邦參議員選舉辯論，民主黨候選人薩依德（左）與共和黨候選人羅傑斯出現在媒...
密西根州聯邦參議員選舉辯論，民主黨候選人薩依德（左）與共和黨候選人羅傑斯出現在媒體室的螢幕上。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨超級政治行動委員會以真實犯罪案件製作攻擊民主黨候選人的廣告，花費數百萬卻未徵詢受害家屬，引發多名遺族強烈反彈。

CNN 22日報導，一支競選電視廣告讓婦人蘿賓·布奧諾多諾(Robin Buonodono)看得幾乎無法呼吸，廣告內容描述她的五歲女兒妮可(Nicole VanNoty)1994年遭到謀殺的經過，這支廣告是共和黨超級政治行動委員會(super PAC)「參議院領導基金」(Senate Leadership Fund)用來攻擊民主黨密西根州聯邦參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)的廣告。

布奧諾多諾說，女兒遇害過程在未經徵詢的情況下做為選舉廣告，「我的恐慌症因此發作」。她說：「為什麼你們要用別人家孩子的死亡來謀取政治利益？」女兒死亡之後，布奧諾多諾已經搬離密州。

「參議院領導基金」花費至少370萬，從今年9月開始在密州播放廣告，內容是妮可如何遭到殺人犯西蒙茲(Jason Symonds)性侵及謀殺。

布奧諾多諾說，「參議院領導基金」根本不曾與她聯絡。

報導指出，根據市場調查機構AdImpact統計，由「參議院領導基金」推出、直接點名受害者與加害者的選舉廣告，累計廣告花費至少1700萬元。其中至少三起案例的受害者家屬表示，「參議院領導基金」從未告知受害者死亡案例會做為選舉廣告題材。

北卡羅來納大學(University of North Carolina)政治傳播教授克萊斯(Daniel Kreiss)表示，廣告播出之前通知家屬是基本的人性。

「參議院領導基金」公關主任古斯塔夫森(Chris Gustafson)發表聲明回應表示：「因為暴力犯罪而喪失的每一條生命都是無法忍受的悲劇，當這種悲劇完全可以預防，而且是失敗的自由派政策所導致的直接後果時，情況就更加惡劣了。」

報導指出，「參議院領導基金」另外花費200萬元在密州投放廣告，內容是1999年潔西卡·萊德福德(Jessica Ledford)姦殺案。

萊德福德生前的未婚夫霍姆里奇(Robert Homrich)說，有一陣子每天都在YouTube看到廣告好幾次，「每天都讓我飽受折磨」。他說，「參議院領導基金」推出廣告之前不曾聯繫，「他們利用我曾經歷的私人傷痛來操弄選舉」。

在北卡州，「參議院領導基金」花費至少400萬元播放摩爾(Edmond Moore Jr.)謀殺案。

摩爾的母親潘蜜拉(Pamela Moore)表示，「參議院領導基金」不曾聯絡。她說：「這令人心碎，怎麼能利用白髮人送黑髮人傷痛為自己增加公信力？」

精華 FAQ

  • 廣告由共和黨超級政治行動委員會「參議院領導基金」製作並投放，主要用來攻擊民主黨密西根州聯邦參議員候選人薩依德，且內容直接引用真實命案。

  • 家屬認為廣告在未經聯絡與同意下，擅自把親人遭殺害的悲劇拿來做政治宣傳，讓他們再次承受創傷與恐慌，並覺得這是利用私人傷痛謀取政治利益。

  • 報導指出，參議院領導基金已花費至少370萬在密州播放相關廣告，整體直接點名受害者與加害者的廣告累計花費至少1700萬元；學者則批評，播出前先通知家屬是基本的人性。

共和黨 民主黨 參議院

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