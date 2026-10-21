退休金怎麼領才不怕花光？2種提領策略一次看

華府政治領袖與華爾街金融高層近幾年紛紛指出，退休族必須自己摸索如何讓退休資金撐得更久。示意圖（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 資本集團針對退休族提出固定與變動兩種401(k)提領策略，前者重視穩定現金流，後者較能保住本金並降低提早用罄風險。

華爾街日報21日獨家報導，身為全美規模最大退休 基金管理機構之一的「資本集團」(Capital Group)，對於退休族如何從401(k)帳戶安心提領提出兩套參考策略，如何選擇則取決於個人目標、支出多少。

第一種策略：退休時從退休帳戶提領餘額4%到4.5%之間，接下來每年根據通貨膨脹調整提領金額。

第二種策略：每年年底從退休帳戶提領餘額5%到5.5%。

「資本集團」管理的目標日期基金(target-date fund)規模將近5000億，旗下401(k)帳戶計畫有1100萬名參加者。報導指出，提領策略旨在提供一個訊息起點，協助退休族面對一個通常壓力沉重的難題，也就是如何從退休帳戶提領資金，但不至於冒險導致資金很快耗盡。

目標日期基金是大多數企業401(k)計畫為員工預設的投資選項，投資內容包括股票與債券，隨著員工接近退休年齡，投資策略會從積極轉趨保守。退休之後仍把資金留在「資本集團」目標日期基金，資產配置滑行軌道(glide path)在退休後期將繼續轉向更保守的投資組合。

不過，華府政治領袖與華爾街金融高層近幾年紛紛指出，退休族必須自己摸索如何讓退休資金撐得更久。

「資本集團」目標日期基金投資長布萊克(Michelle Black)說：「思考退休收入時，我們希望推出簡單好用的方案。」

第一種策略類似理財專家數十年來倡議的「4%提領法則」(4% rule)。布萊克說，這種固定金額法產生可預測的現金流，對於固定支出較高、在401(k)計畫之外收入來源有限的退休族而言，可能是最佳選擇。

然而，如果金融市場出現異常造成回報下跌，這種策略在退休後期面臨資金用罄的風險較高。

第二種策略提領變動金額，每年年底從帳戶餘額提領5%到5.5%，由於市場下跌的年份提領金額隨之減少，因此帳戶用罄風險較低。退休族能從401(k)計畫獲得的收入多少雖無法預測，不過能夠更好保存本金餘額，對於消費彈性較大的退休族來說，這套策略較有吸引力。

「資本集團」研究發現，採取第一種策略的退休族到了95歲時，仍保有帳戶初始餘額10%的機率約有84%。採取第二種策略的退休族，帳戶用光的機率微乎其微。

根據「資本集團」模擬試算，計算強制最低提款(Required Minimum Distribution，RMD)之後，採取第二種策略的退休帳戶中位數約有初始餘額的74%，若不計算RMD則能保留超過100%的初始餘額。