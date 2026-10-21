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離職5年仍能查車牌 前警察竟用Flock系統跟蹤前妻

記者顏伶如／即時報導
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圖為Flock自動車牌識別器。（路透）
圖為Flock自動車牌識別器。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

華郵披露Flock車牌識別系統存在權限管控漏洞，前警察離職5年仍能查車牌並跟蹤前妻，且至少11起未授權使用案例反映警方與公司皆未有效阻止濫用。

華盛頓郵報21日獨家報導，Flock自動車牌識別器監視網絡2024年發生資料外流事件後，員工曾督促公司加強安全管控，但未經授權的使用者依然可以接觸系統。前任警察萊特(Andrae Wright)2021年結束喬治亞州艾芬漢姆郡(Effingham County)警長辦公室職務時交回配槍與警徽，但卻保留Flock登入憑證，離職後五年總共搜尋系統60多次，不曾遭到警局阻止。

Flock使用紀錄顯示，萊特使用系統搜尋掛有妻子中間名(middle name)客製化車牌(vanity license plate)的車輛定位。

根據法院紀錄，萊特夫妻已於今年離婚，萊特使用Flock系統搜尋妻子汽車資訊時，兩人正在打官司爭奪女兒的永久監護權。逮捕令紀錄顯示，警局接獲民眾檢舉之後，今年7月逮捕萊特。萊特遭控濫用Flock資訊對妻子跟蹤騷擾與恐嚇。

根據喬州州法，只有合法的執法調查可以使用車牌識別器監視系統。

華盛頓郵報調查報導發現，萊特是未經授權擅自使用Flock自動車牌識別器監視系統的至少11起案例之一，這些案件暴露了資安專家指出的安全漏洞；Flock自稱是安全第一、嚴格控制資料讀取權限的公司，但根據三名前任員工爆料，公司領導階層對於自家員工提出加強安全防護的呼籲置之不理，有主管更對員工坦承，不希望因為要求加強管制導致與執法機關簽約過程出現障礙。

調查報導當中有四起案例是員警在離職或停職期間繼續登入Flock帳號，因為帳號使用權限並未停止。

另外六起案例則是，警察與其他機關的執法人員共用Flock帳號與密碼，後來被認定觸犯州法與政府規定，也違反Flock使用規範。

印地安納波里斯(Indianapolis)新進員警賓福德(Matthew Binford)在未經授權的情況下使用Flock系統兩年多，原因是一名資深員警曾在賓福德的筆電使用系統，但後來沒有登出。賓福德在12個月之內使用系統搜尋分居妻子車牌超過1000次。

賓福德與另外四名警察今年9月遭到刑事起訴。

喬州富爾頓郡(Fulton County)警長辦公室上個月對華郵表示，發現一名員警離職後繼續使用警方的Flock系統，案件目前正由喬州調查局(Georgia Bureau of Investigation)偵辦中。

精華 FAQ

  • 萊特2021年離開警長辦公室後，雖然交回配槍與警徽，卻保留Flock登入憑證，因此離職後5年仍能持續登入查詢，總共使用系統60多次，警方也未及時阻止。

  • Flock紀錄顯示，萊特多次搜尋掛有妻子中間名客製化車牌的車輛位置，並在離婚與監護權官司期間持續查詢，最終被指控濫用資料對前妻進行跟蹤、騷擾與恐嚇。

  • 調查指出，至少有11起未授權使用案例，包括離職或停職員警仍能登入，以及不同機關共用帳密等情況，顯示Flock權限控管鬆散，也暴露公司與執法機關的治理漏洞。

華盛頓郵報 喬州

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