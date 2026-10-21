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AI寫稿快又便宜 Anthropic為何願砸千萬年薪聘真人？

編譯陳律安／綜合外電
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Anthropic砸千萬年薪，聘請一名公關撰稿人，凸顯在AI時代，真人思維仍有其...
Anthropic砸千萬年薪，聘請一名公關撰稿人，凸顯在AI時代，真人思維仍有其價值。路透

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic雖能用AI快速產文，仍開出高薪聘請真人公關撰稿人，反映企業真正看重的是策略判斷、內容把關與影響主管決策的能力。

Anthropic的聊天機器人，或許能在短短數秒間，生成一篇講稿，但這家AI公司卻依舊開出年薪29.5萬–34.5萬美元的條件，徵求一名真人撰稿人。

該公司在尋找的「高階主管公關撰稿人」，不僅要精通文字，還必須至少有八年經歷，可迅速掌握技術概念，協助主管釐清思緒、並在突發新聞事當下保持鎮靜。

儘管一些領英用戶質疑，該名新進人員的工作成果，可能被拿來訓練人工智慧（AI），一名奧勒岡州的用戶評論，如果撰稿人想要親身打造自己的絞刑架，大可去做這份工作，但溝通專家指出，這項職缺，為創意人才的持久價值指引明路。

自我毀滅vs.引路明燈

三名作家與公關專家說，年輕撰稿人應明白，寫作工作早在動筆前就已開始，而精通文字只是工作的一部分。

Marketingprofs內容長、並著有「人人都寫作」一書的亨德利說：「當速度變得廉價，判斷就變得格外有價值」，「我們正看到這種價值延伸到撰稿人的角色。」

亨德利表示，成功的企業公關人員不能只是替主管潤飾措辭，而是必須成為策略顧問。

亨德利說：「優秀的撰稿人向來都具有策略思維，因為他們一直必須決定哪些內容該寫進文章，哪些不該寫。」

她說：「成功的應徵者不只是塑造文字，還要塑造思想領導力，以及團隊如何向外界呈現自己。這意味著必須知道哪些想法值得堅持、哪些值得探索，以及哪些根本就是愚蠢的想法。」

內容行銷公司Content Marketing Partners執行編輯布勞爾指出，企業撰稿人的一大工作重點，是質疑缺乏根據的主張、避免做出過度承諾，及頂住發布劣質內容的壓力。

布勞爾表示：「我最後悔的決定，都是當初沒有充分反駁企業或作為客戶的高管。」他說，儘管許多撰稿人確實會與AI合作，但仍必須掌握敘事方向，並確保內容準確。

Anthropic開出的公關職位薪酬相當優渥。專業撰稿人表示，擔任這類職位的新進員工，可以透過一些方法證明自己值得這筆薪資。

相較下，亞馬遜雲端服務（AWS）目前也在招聘駐西雅圖的高階主管公關經理，年薪介於12.67萬至17.14萬美元。

擁有20年資歷的企業策略作家、前企業高階主管伯諾夫說，產出更多內容並不能證明撰稿人對公司的價值。若想獲得升遷，撰稿人必須蒐集證據，證明自己的作品產生了哪些影響。

伯諾夫表示，「如果你的工作是撰寫市場研究報告，那麼只有當人們讀完報告後表示『我們將對這項產品做出以下調整』，你的工作才算真正有效」，「你的工作是影響他人，而且必須在動筆前，就思考該如何達成這項目標」。

精華 FAQ

  • 因為企業公關不只是把文字寫出來，還要能協助主管釐清思路、判斷哪些主張可信，並在突發事件中維持鎮定與策略方向。

  • 職缺要求至少8年經歷，除了精通文字，還要能迅速理解技術概念、充當策略顧問，並在壓力下維持準確、審慎與可靠的溝通。

  • 專家認為這是創意人才的價值證明，因為速度已被AI商品化，真正稀缺的是判斷力、影響力與能否讓內容帶來實際決策改變。

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