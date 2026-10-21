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伊州長送大禮 一筆勾消70萬州民的14億醫療債務

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伊州長送大禮 一筆勾消70萬州民的14億醫療債務

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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伊州州長普立茲克宣布，醫療債務減免計畫，迄今已協助近70萬名居民消除超過14億元...
伊州州長普立茲克宣布，醫療債務減免計畫，迄今已協助近70萬名居民消除超過14億元醫療欠款。(州長臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

伊州州長普立茲克宣布，州府醫療債務減免計畫已讓近70萬名居民免除逾14億元欠款，並以不到1000萬元公帑達成百倍成效，展現降低民眾醫療財務壓力的政策成果。

伊利諾州州長普立茲克宣布，州府兩年前推出的醫療債務減免計畫，迄今已協助近70萬名居民消除超過14億元醫療欠款，不僅突破原訂10億元的減債目標，更讓許多長期背負醫療帳單的家庭獲得經濟喘息空間。

州長辦公室上周公布最新成果指出，該計畫已為全州102個郡超過69萬4000名居民取消醫療債務，減免總額比原定目標多出逾4億元。

普立茲克在社群平台X發文表示，醫療債務是導致民眾破產的主要原因之一，醫療照護應協助人們恢復健康、重新站穩腳步，而不是讓患者陷入長年財務困境。

根據州府資料，伊州透過與非營利組織Undue Medical Debt合作，以不到1000萬元州政府資金，消除超過14億元醫療債務。

該組織通常以遠低於帳面金額的價格，向醫療機構或債權持有人批量收購欠款，再將符合資格者的債務取消。

州府表示，平均每投入1元公帑，就能消除超過100元醫療欠款。受惠居民平均獲得超過1200元債務減免，其中一名居民的減免金額甚至超過90萬元。

依據伊州醫療債務減免計畫規定，居民只要家庭收入不超過聯邦貧窮線的400%，或醫療債務達到家庭年收入的5%以上，即可能符合減免資格。

符合資格的居民不必自行提出申請，計畫會自動篩選並取消符合條件的醫療欠款，受惠者隨後將收到書面通知。這項措施主要針對已產生的醫療債務，並非支付未來的醫療費用。

副州長史崔頓(Juliana Stratton)也在X發文表示，伊州認同醫療照護是一項權利，不應有人因為接受必要治療而被迫宣告破產。

除了州政府推動的計畫，庫克郡(Cook County)也有獨立的醫療債務減免措施。州府指出，若將兩項計畫成果合併計算，伊州已有近150萬名居民獲得醫療債務減免，取消金額累計超過24億元。

醫療欠款問題在全美仍相當普遍。根據聯邦基金會(Commonwealth Fund)今年9月公布的調查，32%擁有私人醫療保險的工作年齡成年人，仍在分期償還醫療帳單或相關債務；30%曾因費用問題延後或放棄必要醫療服務，另有36%表示，無法在30天內支付突如其來的1000元醫療支出。

精華 FAQ

  • 截至目前，該計畫已替全州102個郡、超過69萬4000名居民取消醫療債務，總額超過14億元，不但超越原訂10億元目標，也讓許多家庭獲得實質財務喘息。

  • 伊州與非營利組織Undue Medical Debt合作，以遠低於面額的價格批量收購醫療欠款，再將符合資格者的債務直接取消，因此能用少量公帑產生高額減債效果。

  • 只要家庭收入不超過聯邦貧窮線400%，或醫療債務達家庭年收入5%以上，就可能符合資格；系統會自動篩選，不需申請，之後再以書面通知受惠者。

伊利諾州 伊州

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