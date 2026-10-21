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國安部展開打擊詐領糧食券福利的掃蕩 數名非法移民被捕

記者顏伶如／即時報導
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國土安全部展開打擊詐領俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」（SNAP）的全國掃蕩。（...
國土安全部展開打擊詐領俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」（SNAP）的全國掃蕩。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

國土安全部針對詐領SNAP糧食券福利展開全國掃蕩，ICE已逮捕多名非法移民，當中包括海地與古巴公民，當局並稱行動還會持續擴大。

福斯新聞網(Fox News)20日晚間獨家報導，國土安全部展開打擊詐領俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)的全國掃蕩，移民和海關執法局(ICE)證實已有數名詐領福利非法移民遭到逮捕，包括海地、古巴等公民。

國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)在聲明中說：「根本沒有權利留在這裡的非法外國人，是最不應該使用糧食券補助與其他福利的人。」穆林指出：「這些計畫僅限美國人使用。」

穆林指出：「即使是非暴力的非法移民犯罪，當他們詐騙美國納稅人時，還是會造成慘重後果。」他表示，已遭聯邦當局逮捕並遞解出境的人數「只是九牛一毛」，川普政府將持續查緝涉嫌詐欺的非法移民。

國土安全部公布ICE幹員在這波掃蕩行動的逮捕名單，其中包括多名海地公民。

其中一例是在美非法居留的海地公民西奧多(Rubstony Junior Theodore)。國土安全部表示，西奧多前科包括竊盜罪、妨害公務、非法侵入民宅等。

其他被捕的非法居留海地公民還包括巴提斯特(Wilbert Jean Baptiste)、尚恩(Louis Jean)、查爾斯(Jhensly Charles)。

在美非法居留的古巴婦女伊莉莎白·羅德里格斯(Elizabeth Povea Rodriguez)也在被捕之列。她的前科包括破壞社會秩序、毆打罪及家暴。

精華 FAQ

  • 本次行動鎖定的是俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」SNAP詐領案，國土安全部表示，重點在查緝非法移民冒領美國納稅人補助與其他福利。

  • ICE證實已逮捕數名涉嫌詐領福利的非法移民，名單中包括多名海地公民，以及1名古巴婦女，顯示掃蕩對象涵蓋不同國籍的非法居留者。

  • 部長穆林表示，非法外國人不應使用糧食券等僅限美國人使用的計畫，並強調即使是非暴力犯罪，只要詐騙納稅人，聯邦當局也會持續追查。

糧食券 非法移民 移民

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