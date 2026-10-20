富豪求川普特赦內幕：家族砸5000萬元 聘川普辯護律師協調

委內瑞拉銀行家維魯提尼（右）2025年抵達波多黎各法院。（美聯社） 美國聯合通訊社

AI摘要 文章摘要整理： 紐時揭露銀行富豪維魯提尼家族為求川普特赦，重金聘請川普陣營律師哈巴協調；在司法程序與政治人脈交錯下，特赦最終仍迅速核准。

億萬富豪銀行家維魯提尼(Julio Herrera Velutini)企求川普 總統特赦，「紐約時報 」取得的訪談與文件顯示，維魯提尼的顯赫家族聘請曾任川普私人律師、當時的司法部顧問艾麗娜‧哈巴(Alina Habba)，開出四年、每年1000萬元加獎金至少5000萬元的薪酬。

紐時報導，維魯提尼在委內瑞拉 出生，擁有義大利公民身份，源自14世紀的家族企業跨足銀行、不動產與時尚產業。

維魯提尼2008年在波多黎各創立銀行，2022年8月涉嫌賄賂當時的州長巴斯克斯(Wanda Vázquez)，要求撤換調查該銀行的監管官員而遭起訴，三名被告均不認罪。

2025年8月，維魯提尼在律師凱斯(Christopher M. Kise)協助下，與司法部達成罕見的寬鬆協商，僅認一項競選財務輕罪。凱斯曾任佛州訟務次長，也是川普私人法律團隊的成員。

巴斯克斯與一名聯邦調查局(FBI)前探員也認輕罪，讓主張重判的檢察官倍感失望。

不過，維魯提尼仍視此為汙點，他27歲的美國籍女兒伊莎貝拉．埃雷拉(Isabela Herrera)捐款350萬元給與川普相關的超級政治行動委員會，特赦卻遲未發布。

於是，維魯提尼家族聘請哈巴，讓她擔任「協調夥伴」(Concord Partners)法務長，埃雷拉2025年10月底在佛州成立該公司，但這間公司沒有公開檔案，家族企業部分人士也不清楚其業務。

哈巴在公司登記數日後敲定合約，2026年元旦就「協調夥伴」任務長；她同時是當時司法部長邦迪(Pam Bondi)的資深顧問，負責監督聯邦檢察官，屬於可兼職的政府特別員工。

哈巴上任數周後，川普隨即批准維魯提尼的無條件且全面特赦令。

熟悉維魯提尼家族與哈巴合約的人士透露，哈巴是為協助爭取特赦而被延攬，且對薪酬之高感到驚訝。

哈巴否認涉入，並發布聲明表示，「任何暗示我的聘僱（全部已經過司法部審查並揭露）與取得特赦有關的說法都是錯誤的」。

司法部表示，哈巴未與任何人談論特赦，白宮官員稱政府遵循含白宮法律顧問辦公室與司法部的審查程序。

在川普第二任期內，「特赦產業」儼然成形，富有的罪犯付錢給人脈廣闊的律師、掮客與說客求情；不少人認為，支持川普及其政治議程是「捷徑」，曾求川普特赦者透露，相關花費從數十萬到100萬元不等。