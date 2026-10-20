富豪求川普特赦內幕：家族砸5000萬元 聘川普辯護律師協調
紐時揭露銀行富豪維魯提尼家族為求川普特赦，重金聘請川普陣營律師哈巴協調；在司法程序與政治人脈交錯下，特赦最終仍迅速核准。
AI摘要
文章摘要整理：
紐時揭露銀行富豪維魯提尼家族為求川普特赦，重金聘請川普陣營律師哈巴協調；在司法程序與政治人脈交錯下，特赦最終仍迅速核准。
億萬富豪銀行家維魯提尼(Julio Herrera Velutini)企求川普總統特赦，「紐約時報」取得的訪談與文件顯示，維魯提尼的顯赫家族聘請曾任川普私人律師、當時的司法部顧問艾麗娜‧哈巴(Alina Habba)，開出四年、每年1000萬元加獎金至少5000萬元的薪酬。
紐時報導，維魯提尼在委內瑞拉出生，擁有義大利公民身份，源自14世紀的家族企業跨足銀行、不動產與時尚產業。
維魯提尼2008年在波多黎各創立銀行，2022年8月涉嫌賄賂當時的州長巴斯克斯(Wanda Vázquez)，要求撤換調查該銀行的監管官員而遭起訴，三名被告均不認罪。
2025年8月，維魯提尼在律師凱斯(Christopher M. Kise)協助下，與司法部達成罕見的寬鬆協商，僅認一項競選財務輕罪。凱斯曾任佛州訟務次長，也是川普私人法律團隊的成員。
巴斯克斯與一名聯邦調查局(FBI)前探員也認輕罪，讓主張重判的檢察官倍感失望。
不過，維魯提尼仍視此為汙點，他27歲的美國籍女兒伊莎貝拉．埃雷拉(Isabela Herrera)捐款350萬元給與川普相關的超級政治行動委員會，特赦卻遲未發布。
於是，維魯提尼家族聘請哈巴，讓她擔任「協調夥伴」(Concord Partners)法務長，埃雷拉2025年10月底在佛州成立該公司，但這間公司沒有公開檔案，家族企業部分人士也不清楚其業務。
哈巴在公司登記數日後敲定合約，2026年元旦就「協調夥伴」任務長；她同時是當時司法部長邦迪(Pam Bondi)的資深顧問，負責監督聯邦檢察官，屬於可兼職的政府特別員工。
哈巴上任數周後，川普隨即批准維魯提尼的無條件且全面特赦令。
熟悉維魯提尼家族與哈巴合約的人士透露，哈巴是為協助爭取特赦而被延攬，且對薪酬之高感到驚訝。
哈巴否認涉入，並發布聲明表示，「任何暗示我的聘僱（全部已經過司法部審查並揭露）與取得特赦有關的說法都是錯誤的」。
司法部表示，哈巴未與任何人談論特赦，白宮官員稱政府遵循含白宮法律顧問辦公室與司法部的審查程序。
在川普第二任期內，「特赦產業」儼然成形，富有的罪犯付錢給人脈廣闊的律師、掮客與說客求情；不少人認為，支持川普及其政治議程是「捷徑」，曾求川普特赦者透露，相關花費從數十萬到100萬元不等。
他因2022年涉嫌賄賂波多黎各州長、要求撤換監管官員而遭起訴，雖後來以較輕罪名認罪，仍視為污點，因此持續透過律師與家族人脈爭取川普特赦。 維魯提尼家族讓哈巴擔任旗下公司法務長，並以高薪聘任她協調相關事務；但她同時是司法部顧問，外界質疑她是否利用政治與司法關係協助特赦。 報導稱川普第二任期已形成某種特赦產業，富豪會花錢找律師、掮客與說客打通關係，甚至把支持川普及其政治議程視為取得特赦的捷徑。
精華 FAQ
他因2022年涉嫌賄賂波多黎各州長、要求撤換監管官員而遭起訴，雖後來以較輕罪名認罪，仍視為污點，因此持續透過律師與家族人脈爭取川普特赦。
維魯提尼家族讓哈巴擔任旗下公司法務長，並以高薪聘任她協調相關事務；但她同時是司法部顧問，外界質疑她是否利用政治與司法關係協助特赦。
報導稱川普第二任期已形成某種特赦產業，富豪會花錢找律師、掮客與說客打通關係，甚至把支持川普及其政治議程視為取得特赦的捷徑。
上一則
康乃爾性侵案「無名珍」曝校長冷血一面：為何她拖那麼久通報？
下一則