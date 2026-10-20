外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 季伏爾因財務不當指控被撤換駐希臘大使後，仍被演講經紀公司列為高價講者，最高每場可喊價10萬美元，外界質疑其政治人脈變現與利益交換。

據紐約郵報報導，美國駐希臘大使金柏莉．季伏爾 （Kimberly Guilfoyle）因財務不當行為指控而遭撤換，如今雖已失去外交職位，卻仍被演講經紀公司列為可受邀演講的人選，每場演講的預估費用最高可達10萬美元，引發外界對其政治人脈與商業利益關係的質疑。

57歲的季伏爾曾任檢察官及電視名人。上周，她在捲入財務不當行為相關指控後，遭撤換駐希臘大使職務。不過，根據演講經紀公司Speaker Booking Agency的網站，她目前仍被列為可接受預約的講者，企業活動、專題演講、線上活動、爐邊對談及見面交流等邀約，預估費用介於5萬至10萬美元。

一名消息人士將這種可能高達六位數的演講酬勞形容為「政治牟利的極致表現」。

該人士表示，「你花上好幾年與有權有勢的人打交道，建立自己的知名度，接著轉過頭來，向別人收取最高10萬美元，只為讓他們有機會聽你說話。」

．演講費最高10萬美元

季伏爾在Speaker Booking Agency網站上的個人資料仍標示為「可接受預約」，出發地列為佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）。不過，她的個人簡介內容已經過時，並未提及她曾獲任命為美國駐希臘大使。目前尚不清楚她何時首次登上該經紀公司的網站。

另一家演講經紀公司All American Speakers過去也曾刊登季伏爾的資料，標示她的實體活動演講費最高可達10萬美元，線上活動則為2萬至3萬美元，但她在該網站的個人頁面目前已不再啟用。

目前仍不清楚季伏爾遭撤換後，是否已接下任何付費演講邀約，也無法確認她是否真的能收取網站所標示的高額酬勞。

一名消息人士表示，「這是一種相當驚人的商業模式。先接近總統，利用他的政治運動建立自己的品牌，接著看看別人願意花多少錢聽你演講。」

該人士更直言，「川普身邊的人已經發展成一門獨立的小型產業。」

另一名消息人士則表示，卸任公職的知名人士接受演講酬勞，本身並沒有什麼不妥，但他質疑季伏爾究竟能為聽眾及活動主辦方帶來什麼價值。

「華盛頓的政治與利益之間，向來存在著旋轉門，但這件事把它推向了另一個層次。真正的問題是，主辦方認為花六位數的演講費，究竟能得到什麼？」該人士說。

他補充，當演講費高達5萬至10萬美元時，外界自然會質疑，付費者究竟是為了講者的專業知識、名人效應，還是他們認為可以藉此接觸政治權力核心的機會而買單。

．捲入財務指控 白宮要求辭職

季伏爾的演講邀約資訊之所以引發關注，也與她近期外交生涯戛然而止有關。

白宮10月13日證實，季伏爾已被要求辭職，突然結束她在雅典的外交任務，與川普家族的關係也似乎因此受到影響。

華爾街日報10月7日報導，川普的捐款人、曾參選肯塔基州聯邦眾議員的狄特斯（Eric Deters）聲稱，季伏爾曾在2025年7月、她出任大使的參議院確認聽證會前不久，要求他代付一筆10萬美元的美國運通（American Express）帳單。

德特斯聲稱，季伏爾當時表示可以協助他接觸政府高層官員，但他表示自己並未支付這筆款項。

季伏爾的律師賓納爾（Jesse Binnall）則質疑報導所引用訊息的真實性，並堅稱德特斯在她出任大使之前，因先前的演講及顧問工作，實際上還欠她約15萬美元。狄特斯則否認這項說法。

其他報導也對季伏爾與希臘商界人士的關係、她為一家希臘建築與能源公司宣傳，以及她在外交任內的奢華旅行提出質疑。

據報導，美國國務院監察長已開始調查與她行為有關的指控。季伏爾否認有任何不當行為，並誓言要洗清自己的名聲。

．川普公開切割 季伏爾誓言效忠

季伏爾過去曾與川普總統長子小川普（Donald Trump Jr.）訂婚，兩人於2024年分手。近期風波爆發後，川普也公開與她保持距離。

川普10月13日接受媒體詢問時表示，「她不是我的家人。」他同時稱，季伏爾擔任大使期間表現不錯，但政府對於圍繞她的相關報導感到不滿。

紐約郵報上周報導，消息人士預期，季伏爾離開位於雅典的官方大使官邸後，將返回佛羅里達州。

季伏爾則在10月13日發表聲明，形容擔任美國駐希臘大使是她一生中無上的榮耀，並再次表明對川普、國務卿魯比歐（Marco Rubio）及「美國優先」運動的忠誠。

這場風波不僅讓季伏爾失去外交職位，也為她未來的商業活動增添變數。她是否仍能以最高10萬美元的價格接下演講邀約，以及相關爭議是否會影響她的市場吸引力，仍有待觀察。