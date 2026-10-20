只差2排也不行？女子搭機求換坐老公旁遭拒 崩潰哭3小時

女子搭乘土耳其航空飛機從伊斯坦堡轉機飛往華盛頓特區。示意圖（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 旅遊部落客哈維在長途航班上拒絕與她換座、只為坐到丈夫旁邊的女乘客要求，對方因此哭了3小時；事件引發網友熱議，多數支持哈維。

據紐約郵報報導，旅遊部落客湯米科哈維（Tomiko Harvey）近日分享一段搭機經歷，在網路上引發熱議。一名女乘客希望她讓出靠走道座位，好讓自己在長達10小時的航班上與丈夫並肩而坐，沒想到遭到拒絕後，竟然哭了整整3個小時。哈維對此相當傻眼，直言這是「白人眼淚的極致表現」。

哈維表示，這名情緒崩潰的女乘客聲稱自己很想念丈夫。然而，丈夫其實就坐在前方兩排的中間座位上，整趟航程都戴著耳機安穩熟睡，絲毫不受影響。哈維形容，對方的丈夫一路上「睡得無比香甜」。

當時，哈維因父親過世，結束哈薩克之行後，正搭乘從伊斯坦堡轉機飛往華盛頓特區的航班。她指出，這名女乘客希望她讓出靠走道座位，改坐較不受歡迎的中間座位，好讓自己能坐到丈夫身旁。

面對對方持續哭泣，哈維忍不住詢問，女子家中是否有人過世，因為她實在不明白，為什麼有人會連哭3個小時。

哈維在Instagram發布的影片中寫道，「我最後終於問她，是不是有人過世了，因為到底有誰會哭3個小時？」影片中，哈維已將該名乘客的臉部打上馬賽克。

沒想到，女子回答說，沒有人過世，只是因為太想念丈夫，還反問，「那我可以把頭靠在哪個人的肩膀上呢？」

哈維並未因此心軟。飛機降落後，她甚至還特地「恭喜」對方，稱讚她「成功熬過沒有丈夫陪伴的10個小時」，語帶嘲諷。

▲ 影片來源：Instagram＠tomiko.harvey（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這場插曲也讓哈維忍不住拿自己的婚姻開玩笑，表示自己顯然「還不夠愛老公」，才不會因為短短10個小時見不到丈夫就哭成這樣。

她也向粉絲詢問，自己拒絕換座位的做法是否有錯，並對這種搭機時常見的換座位要求表達不滿。

「到底是怎麼回事？為什麼有人會覺得自己可以要求陌生人換座位，尤其是在長途航班上？」哈維質疑。

她認為，如果真的想和另一半坐在一起，就應該在訂票時一起選位，或是付費選擇相鄰座位，而不是要求其他乘客犧牲自己的座位。

這段影片搭配音樂逐漸高漲的熱門音效發布後，至今已累積超過9萬個讚。許多網友也站在哈維這一邊，認為女乘客的要求實在太過無理。

一名網友嘲諷道，「她哭了3個小時，你竟然沒有請空服員把她換走？你真的比我有耐心。」

另一名網友則表示，「連沒有丈夫陪伴的10小時航班都受不了，卻又不願意花錢選擇相鄰座位。這些問題都不該由你來承擔。」

還有人開玩笑猜測，這名丈夫可能反而很享受難得的清靜時光，甚至慶幸自己能暫時遠離妻子的情緒。

一名網友推測，「劇情反轉…搞不好是老公訂的機票，而且還是他選的座位。那個男人需要喘口氣！」

另一人則說，「他選擇了清靜，讓別人替他承受這10個小時的折磨。」

當然，也有少數網友批評哈維態度不夠友善，認為對方只是客氣地提出要求，沒必要如此冷漠。不過，多數網友仍支持哈維堅持不換座位的決定。

一名網友激動表示，「要我換到中間座位？抱歉，想都別想！」