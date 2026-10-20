我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪家族再傳噩耗 衛生部長42歲姪女家中去世

印尼油棕園驚見大塊鋁板 疑為中國火箭殘骸

甘迺迪家族再傳噩耗 衛生部長42歲姪女家中去世

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
凱爾‧甘迺迪逝世，得年42歲。(取自burkefuneralhome葬儀社網站)
凱爾‧甘迺迪逝世，得年42歲。(取自burkefuneralhome葬儀社網站)

AI摘要

文章摘要整理：

甘迺迪家族成員凱爾‧甘迺迪於麻州家中去世，得年42歲，死因仍待定；她生前長期投身教育工作，並在受傷癱瘓後為身障者發聲。

已故總統甘迺迪(John F. Kennedy)之弟、已故參議員羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy)的孫女凱爾‧甘迺迪(Kyle Kennedy)9月21日在麻州家中去世，得年42歲。

葬儀社網站刊出她的訃聞後，媒體20日才陸續報導此事。

「時人」雜誌(People)取得的死亡證明顯示，死因欄仍註記「待定」。

凱爾1984年7月6日生於華府。按輩分，她是甘迺迪總統的姪孫女，也是現任衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的姪女。

她的祖父羅勃1968年競選總統期間在洛杉磯遇刺身亡，得年42歲；父親麥可‧甘迺迪(Michael Kennedy)1997年在科羅拉多州亞斯本(Aspen)滑雪時意外身亡，得年39歲。

已故甘迺迪總統則是1963年在德州達拉斯遇刺身亡，得年46歲。

甘迺迪家族有多名成員早逝，媒體常把這一連串悲劇稱為「甘迺迪詛咒」，以下是比較常被提到早逝或意外身亡的家族成員：

總統長兄小約瑟夫(Joseph P. Kennedy Jr.)：1944年二戰執行任務時座機爆炸，29歲

總統之妹凱瑟琳(Kathleen Kennedy)：1948年墜機，28歲

總統之子派翠克(Patrick Bouvier Kennedy)：1963年出生兩天後夭折

甘迺迪總統：1963年遇刺，46歲

羅勃‧甘迺迪：1968年遇刺，42歲

羅勃之子大衛(David Kennedy)：1984年用藥過量，28歲

羅勃之子麥可(凱爾的父親)：1997年滑雪意外，39歲

總統之子小約翰(John F. Kennedy Jr.)：1999年駕機墜海，38歲

羅勃孫女席爾莎(Saoirse Kennedy Hill)：2019年用藥過量，22歲

羅勃孫女梅芙(Maeve Kennedy McKean)：2020年在乞沙比克灣划獨木舟溺斃，40歲，8歲兒子也一同溺斃

總統外孫女塔蒂安娜(Tatiana Schlossberg)：2025年底病逝，生前罹患血癌，35歲

羅勃孫女凱爾：2026年9月去世，42歲

凱爾畢業於喬治城大學歷史系，之後取得佩斯大學(Pace University)幼兒教育碩士，以及哈佛大學教育研究院教育政策與管理碩士。她大學畢業後加入「為美國而教」(Teach For America)計畫，在紐約市公立學校任教兩年，此後長期投入幼兒教育與教育改革。

她2012年在波士頓與克爾(Liam Kerr)結婚，育有三名子女，其中長子康納(Conor)與女兒喬西(Josie)是雙胞胎，喬西出生數天後就夭折。

訃聞稱克爾為她的「前夫」，死亡證明上的婚姻狀態也登記為「離婚」。

2020年，凱爾脊髓嚴重受傷，此後長期癱瘓。訃聞寫道，往後幾年雖然艱辛，她始終保持幽默與毅力，盡力做個好母親。她也開始為身心障礙者發聲，曾在麻州議會聽證會上作證，談身障者在醫療上受到的歧視。

凱爾身後留下12歲的兒子康納、10歲的兒子德克蘭(Declan)。其母維多莉亞‧吉佛(Victoria Denise Gifford)、哥哥麥可和妹妹羅莉(Rory)仍在世。家人已為她舉行私人葬禮。

精華 FAQ

  • 凱爾是羅勃‧甘迺迪的孫女，也是現任衛生部長小羅勃‧甘迺迪的姪女，屬於甘迺迪家族第三代成員，家族背景與美國政壇密切相關。

  • 她於9月21日在麻州家中去世，得年42歲；葬儀社網站先刊出訃聞，媒體後續報導，死亡證明上的死因欄目前仍標示為「待定」。

  • 她畢業後曾在紐約市公立學校任教，也長期關注幼兒教育與身障權益；身後留下2個兒子與母親、兄妹，家人已為她舉行私人葬禮。

衛生部長 洛杉磯 麻州

上一則

中國犯罪集團駭入Staples盜500萬元禮卡 瘋狂購物運中國

延伸閱讀

小甘迺迪選前再推MAHA 鎖定超加工食品 主張加貼警示標籤

小甘迺迪選前再推MAHA 鎖定超加工食品 主張加貼警示標籤
「讓美國再次健康」85%未兌現 倡議者批川普、小甘迺迪毀承諾

「讓美國再次健康」85%未兌現 倡議者批川普、小甘迺迪毀承諾
川普顧問爆權錢交易 向土耳其富豪提出花錢就能見總統

川普顧問爆權錢交易 向土耳其富豪提出花錢就能見總統
27歲兒猝死 名模辛蒂克勞馥夫婦首曝心情「無比心碎」

27歲兒猝死 名模辛蒂克勞馥夫婦首曝心情「無比心碎」

熱門新聞

國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

2026-10-15 16:27
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家院後方蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12
32歲的中國籍微生物學研究生Aili Wang，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯醯胺(acrylamide)，導致對方中毒。 (美聯社)

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

2026-10-13 21:01
馬斯克明年將為所有在美國兒童發放一股太空探索科技公司(SpaceX)股票。（路透檔案照）

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

2026-10-19 08:49

超人氣

更多 >
退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火
司法部在加州逮捕20多綠卡者 包括72歲長者 原因...

司法部在加州逮捕20多綠卡者 包括72歲長者 原因...
華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果

華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果