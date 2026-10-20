甘迺迪家族再傳噩耗 衛生部長42歲姪女家中去世

凱爾‧甘迺迪逝世，得年42歲。(取自burkefuneralhome葬儀社網站)

AI摘要 文章摘要整理： 甘迺迪家族成員凱爾‧甘迺迪於麻州家中去世，得年42歲，死因仍待定；她生前長期投身教育工作，並在受傷癱瘓後為身障者發聲。

已故總統甘迺迪(John F. Kennedy)之弟、已故參議員羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy)的孫女凱爾‧甘迺迪(Kyle Kennedy)9月21日在麻州 家中去世，得年42歲。

葬儀社網站刊出她的訃聞後，媒體20日才陸續報導此事。

「時人」雜誌(People)取得的死亡證明顯示，死因欄仍註記「待定」。

凱爾1984年7月6日生於華府。按輩分，她是甘迺迪總統的姪孫女，也是現任衛生部長 小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的姪女。

她的祖父羅勃1968年競選總統期間在洛杉磯 遇刺身亡，得年42歲；父親麥可‧甘迺迪(Michael Kennedy)1997年在科羅拉多州亞斯本(Aspen)滑雪時意外身亡，得年39歲。

已故甘迺迪總統則是1963年在德州達拉斯遇刺身亡，得年46歲。

甘迺迪家族有多名成員早逝，媒體常把這一連串悲劇稱為「甘迺迪詛咒」，以下是比較常被提到早逝或意外身亡的家族成員：

總統長兄小約瑟夫(Joseph P. Kennedy Jr.)：1944年二戰執行任務時座機爆炸，29歲 總統之妹凱瑟琳(Kathleen Kennedy)：1948年墜機，28歲 總統之子派翠克(Patrick Bouvier Kennedy)：1963年出生兩天後夭折 甘迺迪總統：1963年遇刺，46歲 羅勃‧甘迺迪：1968年遇刺，42歲 羅勃之子大衛(David Kennedy)：1984年用藥過量，28歲 羅勃之子麥可(凱爾的父親)：1997年滑雪意外，39歲 總統之子小約翰(John F. Kennedy Jr.)：1999年駕機墜海，38歲 羅勃孫女席爾莎(Saoirse Kennedy Hill)：2019年用藥過量，22歲 羅勃孫女梅芙(Maeve Kennedy McKean)：2020年在乞沙比克灣划獨木舟溺斃，40歲，8歲兒子也一同溺斃 總統外孫女塔蒂安娜(Tatiana Schlossberg)：2025年底病逝，生前罹患血癌，35歲 羅勃孫女凱爾：2026年9月去世，42歲

凱爾畢業於喬治城大學歷史系，之後取得佩斯大學(Pace University)幼兒教育碩士，以及哈佛大學教育研究院教育政策與管理碩士。她大學畢業後加入「為美國而教」(Teach For America)計畫，在紐約市公立學校任教兩年，此後長期投入幼兒教育與教育改革。

她2012年在波士頓與克爾(Liam Kerr)結婚，育有三名子女，其中長子康納(Conor)與女兒喬西(Josie)是雙胞胎，喬西出生數天後就夭折。

訃聞稱克爾為她的「前夫」，死亡證明上的婚姻狀態也登記為「離婚」。

2020年，凱爾脊髓嚴重受傷，此後長期癱瘓。訃聞寫道，往後幾年雖然艱辛，她始終保持幽默與毅力，盡力做個好母親。她也開始為身心障礙者發聲，曾在麻州議會聽證會上作證，談身障者在醫療上受到的歧視。

凱爾身後留下12歲的兒子康納、10歲的兒子德克蘭(Declan)。其母維多莉亞‧吉佛(Victoria Denise Gifford)、哥哥麥可和妹妹羅莉(Rory)仍在世。家人已為她舉行私人葬禮。