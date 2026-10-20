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CNN分析：民主黨若贏得期中選舉 蜜月期不會太長

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CNN分析：民主黨若贏得期中選舉 蜜月期不會太長

記者顏伶如／即時報導
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德州民主黨聯邦參議員候選人塔拉里科（James Talarico）。（路透）
德州民主黨聯邦參議員候選人塔拉里科（James Talarico）。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

CNN分析指出，民主黨即使贏得期中選舉，也難立即改善通膨與負擔能力，且在川普否決權與參院門檻限制下，執政成效將很快受檢視。

CNN報導分析，民主黨或許能夠憑著揭露川普總統「黃金時代」(golden age)的幻象而贏得期中選舉，但選舉勝利不足以讓食物、雜貨價格降低，民主黨能否採取具體可行的迅速行動減輕美國人民財務負擔，屆時將面臨更嚴格檢視。

報導指出，如果民主黨真的在11月3日期中選舉取得國會掌控權，將必須承擔採取行動的責任，但民主黨重塑經濟的能力將受到限制，部分原因在於川普握有否決權。這個情勢意味著民主黨居多數的國會將有更多能力阻撓川普施政，而不是推出自己的解決方案。

不管是美國或其他民主國家最近幾次選舉結果都顯示，選民對於推動改革而當選、上台後卻沒能兌現競選承諾的政黨已經失去耐心。如果民主黨贏得期中選舉，蜜月期恐怕也會很快結束。

許多民眾已經意識到，光靠投票給民主黨並無法終止延續多年的負擔能力危機。

CNN與獨立民調機構SSRS今年9月民調顯示，民主黨在解決經濟問題的支持度上領先7個百分點，不過只有35%受訪者認為民主黨將對降低生活成本產生重大影響，認為民主黨將對解決個人財務狀況有重大影響的選民則只有27%。

在理論上，新一屆國會可以結束戰爭，並廢除川普關稅，但實際層面卻難如登天。

民主黨可以凍結伊朗軍事行動的新增追加預算，通過立法對軍事經費祭出廣泛限縮，但如此作法將有高度風險，因為川普可能指控民主黨拋棄美軍，川普也可以動用否決權推翻立法。

可以做為前車之鑑的實例是，民主黨在2006年期中選舉獲勝，但民主黨掌控之下眾議院卻沒能阻止伊拉克戰爭。

川普關稅方面，國會可以廢除目前仍剩餘的川普部分關稅，但民主黨要在參議院取得足以抵抗總統否決權的三分之二絕對多數卻相當困難。

如果民主黨拿下眾院多數席次，目前眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)將成為新任眾院議長。傑佛瑞斯6月間對媒體說，民主黨成為多數黨之後第一項推出法案將聚焦於解決負擔能力(affordability)問題。

傑佛瑞斯面臨考驗將是如何整合黨內不同派系，畢竟民主社會主義者、進步派以及溫和派之間的意識形態鴻溝，初選期間已浮上檯面。

民主黨在參議院若無法湊齊60票，共和黨幾乎肯定依然掌握封殺立法的能力。

另外，民主黨承諾成為國會多數後將對川普白宮發動大規模調查，如此一來勢必引發政治冷戰，兩黨合作變得緣木求魚。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 最核心的壓力是選民期待其立刻改善生活成本，但民主黨實際可動用的政策工具有限，無法迅速讓食物與雜貨價格下降，因此會被更嚴格檢驗是否能兌現承諾。

  • 因為川普仍握有否決權，參議院也可能因缺乏60票而封殺法案。即使眾院能推動立法，重大政策仍很難跨過總統否決與黨內分歧的雙重障礙。

  • 報導指出，選民已對只靠選舉卻無法解決長期負擔能力危機失去耐心；再加上民主黨若上台後無法快速交出成果，且可能展開對川普白宮的調查，政治對立會迅速升高。

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