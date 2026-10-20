新罕布夏州參議員候選人蘇努努稱沒見過川普 切割惹爭議
新罕布夏州參議員候選人蘇努努在廣告中否認見過川普，與先前獲背書形成對比，顯示他試圖強調地方獨立形象並爭取溫和選民。
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新罕布夏州參議員候選人蘇努努在廣告中否認見過川普，與先前獲背書形成對比，顯示他試圖強調地方獨立形象並爭取溫和選民。
共和黨新罕布夏州聯邦參議員候選人蘇努努(John Edward Sununu)在最新推出的競選廣告中說不曾見過川普總統，引發與川普「切割」的爭議。
62歲的蘇努努1997年至2003年擔任新罕布夏州聯邦眾議員，2003年至2006年擔任新罕布夏州聯邦參議員。今年重出江湖參選，初選時便獲得川普背書。蘇努努的父親老蘇努努(John Henry Sununu)在前總統布希(George H. W. Bush)任內擔任白宮幕僚長。
蘇努努在今年11月期中選舉面臨的對手是轉換跑道的「四連霸」民主黨聯邦眾議員巴帕斯(Chris Pappas)，爭奪現任民主黨聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen)席次。
巴帕斯在系列競選廣告中，持續批判蘇努努跟川普「步調完全一致」。
CNN 20日報導，新罕布夏州政治傾向雖然偏於民主黨，但共和黨方面對蘇努努實力抱持希望，看好有機會拿下席次。
在最新推出的電視廣告中，蘇努努說道：「巴帕斯把我說成像川普總統失散多年的兒子似的，但其實我根本不曾見過川普。」
蘇努努在廣告中說，自己將維持「新罕布夏州式獨立自主」(New Hampshire independent)，巴帕斯卻做不到這點。
川普今年2月宣布為蘇努努背書。但蘇努努近來在選舉期間與川普保持距離，曾經表示反對伊朗戰爭。
選舉進入最後倒數階段，2022年獲得川普背書的新罕布夏州聯邦參議員候選人博爾杜克(Don Bolduc)上周宣布，今年選舉支持對象是巴帕斯。
博爾杜克在聲明中說，巴帕斯對退伍軍人持續奉獻，長期推動兩黨合作，「讓他成為會把所有選民需求放在首位的領袖」。
Axios新聞網站分析，巴帕斯獲得博爾杜克等共和黨員以及無黨派人士支持，呈現跨黨派合作的罕見時刻，同時凸顯川普施政引發的不滿，這個發展在新罕布夏州這個「搖擺州」可能影響溫和派與獨立選民的投票方向。
他在廣告中表示自己「根本不曾見過川普」，並稱外界把他說成像川普的分身。由於他先前已獲川普背書，這番說法被解讀為刻意與川普切割。 蘇努努在11月期中選舉對上民主黨聯邦眾議員巴帕斯，角逐現任民主黨參議員夏亨留下的席位。兩人之爭被視為新罕布夏州的重要搖擺戰。 報導指出，巴帕斯獲得部分共和黨人與無黨派人士支持，形成罕見跨黨派現象，也反映選民對川普施政的不滿，可能影響溫和派與獨立選民的投票。
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他在廣告中表示自己「根本不曾見過川普」，並稱外界把他說成像川普的分身。由於他先前已獲川普背書，這番說法被解讀為刻意與川普切割。
蘇努努在11月期中選舉對上民主黨聯邦眾議員巴帕斯，角逐現任民主黨參議員夏亨留下的席位。兩人之爭被視為新罕布夏州的重要搖擺戰。
報導指出，巴帕斯獲得部分共和黨人與無黨派人士支持，形成罕見跨黨派現象，也反映選民對川普施政的不滿，可能影響溫和派與獨立選民的投票。
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