新罕布夏州參議員候選人蘇努努稱沒見過川普 切割惹爭議

共和黨新罕布夏州聯邦參議員候選人蘇努努（John Edward Sununu）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 新罕布夏州參議員候選人蘇努努在廣告中否認見過川普，與先前獲背書形成對比，顯示他試圖強調地方獨立形象並爭取溫和選民。

共和黨新罕布夏州 聯邦參議員候選人蘇努努(John Edward Sununu)在最新推出的競選廣告中說不曾見過川普 總統，引發與川普「切割」的爭議。

62歲的蘇努努1997年至2003年擔任新罕布夏州聯邦眾議員，2003年至2006年擔任新罕布夏州聯邦參議員。今年重出江湖參選，初選時便獲得川普背書。蘇努努的父親老蘇努努(John Henry Sununu)在前總統布希(George H. W. Bush)任內擔任白宮幕僚長。

蘇努努在今年11月期中選舉面臨的對手是轉換跑道的「四連霸」民主黨 聯邦眾議員巴帕斯(Chris Pappas)，爭奪現任民主黨聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen)席次。

巴帕斯在系列競選廣告中，持續批判蘇努努跟川普「步調完全一致」。

CNN 20日報導，新罕布夏州政治傾向雖然偏於民主黨，但共和黨方面對蘇努努實力抱持希望，看好有機會拿下席次。

在最新推出的電視廣告中，蘇努努說道：「巴帕斯把我說成像川普總統失散多年的兒子似的，但其實我根本不曾見過川普。」

蘇努努在廣告中說，自己將維持「新罕布夏州式獨立自主」(New Hampshire independent)，巴帕斯卻做不到這點。

川普今年2月宣布為蘇努努背書。但蘇努努近來在選舉期間與川普保持距離，曾經表示反對伊朗戰爭。

選舉進入最後倒數階段，2022年獲得川普背書的新罕布夏州聯邦參議員候選人博爾杜克(Don Bolduc)上周宣布，今年選舉支持對象是巴帕斯。

博爾杜克在聲明中說，巴帕斯對退伍軍人持續奉獻，長期推動兩黨合作，「讓他成為會把所有選民需求放在首位的領袖」。

Axios新聞網站分析，巴帕斯獲得博爾杜克等共和黨員以及無黨派人士支持，呈現跨黨派合作的罕見時刻，同時凸顯川普施政引發的不滿，這個發展在新罕布夏州這個「搖擺州」可能影響溫和派與獨立選民的投票方向。