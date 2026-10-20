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WSJ：護士非常搶手卻出現離職潮

記者顏伶如／即時報導
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圖為洛杉磯一家醫院裡，正在巡視病房的三名護理師。（美聯社）
圖為洛杉磯一家醫院裡，正在巡視病房的三名護理師。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國護士雖享有高薪與強勁需求，卻因倦怠、人手不足與職場暴力掀起離職潮，醫院成本與病患安全也因此承受壓力。

華爾街日報19日報導，擁有六位數年薪的護士工作非常搶手，但職業倦怠、人手不足、言語虐待以及職場暴力等問題，卻自第一線護理師之間發生大規模離職潮。護理師就業機構「NS護理解決方案」(NSI Nursing Solutions)數據顯示，去年負責臨床照護的註冊護士(registered nurses)離職率來到18%，15年前離職率則為11%。艾莫瑞醫療(Emory Healthcare)研究顯示，流失護士對醫院來說代價高昂，每一名護理師的離職將讓醫院付出大約7萬8000元成本。

33歲的佩姬·康貝爾(Paige Campbell)疫情期間成為護理師，大學畢業後在佛羅里達州華頓堡海灘(Fort Walton Beach)一家醫院急診室找到工作。她在工作崗位上曾經被踢、遭吐口水，還被推倒在地。

去年被一名急診病患勒脖子之後，她離職轉任遠端監測病人的工作。她說，當時腦海唯一想著的是：「我無法呼吸，就要死在這裡了，誰能通知我爸嗎？」她表示，把毯子拿給病人之後，患者突然變得具有高度攻擊性。

美國護理師如今教育程度比以往來得高，能夠拿到六位數年薪。新冠疫情以來，美國護理師年收入中位數來到9萬7550元，工作性質不容易被自動化取代。

護理學校學生人數過去幾年激增，每年培養數以千計畢業生。然而，大批護士卻選擇離開臨床工作。

賓州大學(University of Pennsylvania)最近對4000名過去5年離職的執業護士進行調查，統計發現其中56%已經退休，8%轉往其他領域工作，其餘受訪者處於沒有工作的狀態。

護士流動率變高，讓醫院成本開銷隨之增加，耗資數百萬元招聘員工並填補空缺，患者費用同樣增加。醫療高層主管表示，護士流動過頻危及患者安全，病患跌倒機率升高，醫療疏失、遺漏病情徵兆等風險也都上升。

29歲護士茱麗葉‧艾提安(Juliet Etienne)說，去年在紐奧良一家醫院急診部工作以來，曾被踢、吐口水，還被病宦拿餐盤砸過。她說，可以理解為何病人情緒失控。她說，曾經目睹患者在急診等看病超過30小時。

她說：「護士是醫院的門面，而我們卻經常因為我們掌控範圍之外的事情受到指責。」

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精華 FAQ

  • 報導指出，職業倦怠、人手不足、言語虐待與職場暴力，是推動第一線護士離開臨床工作的主要原因。即使薪資提高，許多人仍難以承受高壓環境。

  • NSI Nursing Solutions數據顯示，去年註冊護士離職率達18%，15年前僅11%。Emory Healthcare研究估算，每少1名護理師，醫院平均要付出約7萬8000元成本。

  • 護士流動過快會讓醫院花更多錢招募與補缺，也可能推升病患費用。醫療主管指出，這還會增加跌倒、醫療疏失與漏判病情徵兆的風險，影響照護品質。

佛羅里達州 疫情

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