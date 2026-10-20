CNN：民主黨對期中選舉充滿期待 但現實面不容忽視

圖為佛州邁阿密進入期中選舉提前投票首日，現場設有提前投票標示牌。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： CNN指出，民主黨雖看見期中選舉掀起藍潮的可能，但民調、歷史經驗與參院席次結構都顯示，最終勝負仍充滿變數。

CNN 20日分析民主黨 期望今年11月期中選舉 掀起「藍潮」，最近多項民調顯示有機會在幾個共和黨 占優勢的深紅選區勝出，這是幾個月前難以想像的局面。曾任歐巴馬選舉顧問的民主黨策略專家艾克斯洛德(David Axelrod)19日表示，民主黨在足夠數量的州已經來到接近勝利範圍，「可是如果最終沒能拿下參議院，我一點都不會意外」。

艾克斯洛德接受CNN節目專訪時也說，從另一個角度看，如果民主黨在參議院拿下53席，同樣不會覺得驚訝，「完全取決於這股浪潮有多高」。

CNN報導，目前各界的預期是，民主黨會看到某種程度的浪潮，至於效果如何則有待觀察。幾個值得注意的現實問題包括：

選輸卻覺得勝利

2018年，共和黨失去41個眾議院席次並丟掉多數掌控權之後，川普總統表示，共和黨保住參議院多數，表現「遠遠超過以往」。

民調傾向民主黨

美國廣播公司新聞部(ABC News)與華盛頓郵報聯合民調顯示，選民被問到11月選舉支持哪一黨時，民主黨領先共和黨近10個百分點。民調機構是否精準，還是過度誇大民主黨陣營的熱情，選後將面臨檢視。

歷史是否重演？

總統的執政黨在期中選舉幾乎都會丟失大量眾院席次，過去100年只出現兩次例外：2002年布希總統(George W. Bush)、1998年柯林頓總統(Bill Clinton)。

執政黨在期中選舉通常在眾議院丟掉幾席？

1994年，柯林頓上台後首次面臨期中選舉，民主黨失去54席。2010年，歐巴馬在期中選舉面臨民主黨失去63席的慘敗，兩次都讓民主黨交出多數控制權。川普第一任政府2018年期中選舉也因失去41席而失去眾院掌控權。

參議院選區畫分對共和黨有利

今年改遠的35個參院席次裡，只有10席被CNN列為關鍵選戰，其中民主黨現任3席，共和黨現任有7席。

某些共和黨眾議員候選人選情告急，但相同狀況並未出現在參議院

無黨派網站「庫克政治報告」(Cook Political Report)評估這次眾院選舉只有21席是「勝負難料」(Tossup)，其中15席共和黨掌握，6席民主黨，民主黨只須在一個或少數幾個「勝負難料」選區勝出，就拿獲得眾院多數。

參院選情則可能完全相反，2018年、2022年期中選舉時，執政黨雖然都失去眾院控制權，在參議院卻都增加席次。

參眾兩院多數黨同時易手的前例極少

參眾兩院多數黨在其中選舉同時易手的前例，過去100年只出現兩次：1994年、2006年。

民主黨真的能在紅州勝出？包括堪薩斯州、德州？

川普民調走低拖累共和黨候選人，但每州狀況各不相同。共和黨德州聯邦參議員候選人派克斯頓(Ken Paxton)醜聞纏身，堪州100年來不曾出現民主黨籍聯邦參議員。

民主黨要在參眾兩院各拿幾席才能成為多數？

民主黨必須在參眾兩院各淨增4席才能成為多數，在參院要達到51席才能完全掌控，因為兩黨50票表決平手時，副總統范斯可以投下關鍵一票。

失去國會多數對川普總統與共和黨意味什麼？

民主黨拿下國會多數後透過啟動調查、聽證會對川普政府實施更多監督，對政府預算取得更多控制，在支出法案對川普加入限制。

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