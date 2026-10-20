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加州掃蕩非公民選民 司法部對28人提起訴訟

編譯陳韻涵／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

美國司法部在加州對28名合法永久居民提起非法登記或投票訴訟，並擴大「保護選票行動」；但非公民投票罕見且難證，是否足以影響選舉仍無證據。

聯邦當局19日在加州對28名外國人提起訴訟，指控他們非法登記為美國選民或投票。這是司法部「保護選票行動」(Operation Protect the Vote)全州掃蕩行動的一環，也是川普政府在11月期中選舉前，努力排除非公民投票的手段；然而，過往數據顯示，非公民登記或投票的情況極為罕見且難以證實，也沒有證據指出，這類情況足以改變選舉結果。

司法部表示，被起訴的28人都是合法永久居民，並非享有投票權的美國公民，他們的罪名包括在入籍申請中說謊、提交虛假選民登記資料等。

「保護選票行動」動員加州四個檢察官辦公室，藉此展現司法部在加州全境強力執法的決心與聲勢。

司法部代理副部長麥考特(Trent McCotter)在洛杉磯舉行的記者會上說：「這會對真正的選舉和美國公民造成實質傷害。」

司法部表示，過去七周已在20個州對113人提起非法投票和登記指控。

聯邦官員指責加州官員選民名冊維護不善、向公眾隱瞞，讓非公民得以鑽漏洞投票。

司法部上周已起訴加州，要求在確認移民身分前，不得計入聯邦政府認定為「可能」是非公民者的郵寄選票，並警告明知故犯處理相關選票的選務人員將面臨調查與起訴風險。

精華 FAQ

  • 司法部指控28名外國人非法登記為美國選民或實際投票，且其中多數是合法永久居民、並非有投票權的公民，罪名包括在入籍申請中說謊及提交虛假選民資料。

  • 這是司法部「保護選票行動」在加州的全州掃蕩的一部分，並動員4個檢察官辦公室展現強力執法；當局也藉此強化在11月期中選舉前防堵非公民投票的立場。

  • 內文指出，過往數據顯示非公民登記或投票極為罕見且難以證實，也沒有證據顯示這類情況足以改變選舉結果，因此相關指控是否能反映普遍問題仍受質疑。

加州 司法部 投票

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