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美國務院發布中國旅遊D風險警示 美籍華人須防不當拘留

美國務院發布中國旅遊D風險警示 美籍華人須防不當拘留

特派員黃惠玲／即時報導
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美國國務院19日更新對中國的旅遊警示，重新加入代表「不當拘留」(Wrongful...
美國國務院19日更新對中國的旅遊警示，重新加入代表「不當拘留」(Wrongful Detention)的「D」風險指標。(官網截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

美國國務院更新中國旅遊警示，重啟D風險指標，警告美國公民在中國可能遭不當拘留、任意執法與出境限制，並特別提醒美籍華人注意額外風險。

美國國務院19日更新對中國的旅遊警示，重新加入代表「不當拘留」(Wrongful Detention)的「D」風險指標，警告美國公民前往中國大陸，可能面臨任意執法、缺乏透明法律程序的出境禁令，以及遭中國政府不當拘留的風險。最新警示也對美籍華人提出特別提醒，國務院表示，具美中雙重國籍背景、曾經持有中國國籍、持台灣旅行證件，以及具中國血統的美國公民，都可能受到額外審查或騷擾。

此外，具有中國血統的美國綠卡持有人，以及曾任職美國政府、軍方、執法或情報機構的人士，也可能面臨騷擾、拘留或限制出境等風險。不過，中國整體旅遊警示仍維持第二級(Level 2)，即「提高警覺」(Exercise Increased Caution)，並未調升至第三級。

這並非中國首次被列入D風險指標。南華早報報導，美國國務院2024年曾在中國釋放多名遭拘留美國公民後，移除相關警示，如今再次恢復，反映美方對美國公民在中國遭不當拘留的持續關切。

國務院最新公告明確指出，美方已認定，美國人在中國面臨遭中國政府不當拘留的嚴重風險。遭拘留者可能被關押多年，處於惡劣環境，無法獲得正當法律程序，也未必能定期與美國政府人員或家屬接觸。

國務院表示，中國廣泛的國家安全、反間諜及數據安全法律，賦予執法人員相當大的裁量權，即使外國人從事一般商業活動、學術研究，或使用公開資訊，也可能遭到盤問、拘留或起訴。

公告特別提醒，中國法律對國家安全及國家機密的定義十分廣泛，甚至可能追溯認定某些文件、數據或資料涉及國家機密。部分涉嫌違反國安法或間諜罪的人士，也可能無法正常接觸律師。

除了拘留風險，國務院也警告，中國當局可能在缺乏公平透明司法程序的情況下，對美國公民實施出境禁令。受影響者往往直到準備離境時，才發現自己無法搭機出國。

美方指出，相關出境限制可能被用來迫使當事人配合政府調查、處理有利於中國公民的民事糾紛、施壓海外親屬返國，或作為與外國政府談判的籌碼。

若當事人持有中國身分證、戶口簿，或使用中國核發的旅行證件入境，中國當局可能僅承認其中國公民身分，而不承認美國國籍，進而限制美國領事協助。即使持美國護照入境的華裔公民，也曾發生遭限制出境的情況。

國務院因此強烈建議，具中國血統、已歸化美國籍的人士，應使用美國護照及有效中國簽證入境，並留意是否仍保有中國戶籍或其他身分文件。

國務院也提醒赴中旅客，應避免參與示威活動，謹慎發表可能被中國當局視為負面的言論，並留意電子郵件、簡訊及社群媒體內容可能受到監控。旅客應在出發前登記智慧旅客登錄計畫(STEP)，並與家人建立定期聯繫機制。

美方表示，美國使領館雖可設法協助遭拘留公民，但無法保證當事人獲釋，也不一定能立即取得領事探視權。

▼收聽一洲焦點Podcast：

美國國務院19日更新對中國的旅遊警示。(官網截圖)
美國國務院19日更新對中國的旅遊警示。(官網截圖)

精華 FAQ

  • 國務院重新加入代表不當拘留的D風險指標，提醒美國公民前往中國大陸時，可能面臨任意執法、缺乏透明程序的出境禁令，以及遭中國政府不當拘留的風險。

  • 國務院特別點名具美中雙重國籍、曾持有中國國籍、持台灣旅行證件，以及具中國血統的美國公民，此外美國綠卡持有人與曾任美國政府、軍方或情報機構者也有更高風險。

  • 雖未升至第3級，但第2級仍表示需提高警覺。美方建議旅客使用美國護照與有效簽證、避免示威與敏感言論、留意通訊監控，並事先登錄STEP與家人保持聯繫。

國務院 華人 美國公民

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