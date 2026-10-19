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蜜斯佛陀創辦人外曾孫連環性侵判處124年 服刑20年便獲釋

記者顏伶如／即時報導
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老字號彩妝品牌蜜斯佛陀創辦人法托的外曾孫萊斯特（Andrew Luster），犯下連環性侵罪後2003年遭到86項重罪定罪，判處坐牢124年，但服刑20年便獲釋。圖為手銬示意圖（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

蜜斯佛陀創辦人外曾孫萊斯特因性侵3名女子被判124年，卻在服刑約20年後獲釋，現居格蘭多拉，引發地方政府與州議員對公共安全與假釋制度的強烈質疑。

老字號彩妝品牌蜜斯佛陀(Max Factor)創辦人法托(Max Factor Sr.)的外曾孫萊斯特(Andrew Luster)，犯下連環性侵罪後2003年遭到86項重罪定罪，判處坐牢124年，但服刑20年便獲釋。福斯新聞網19日報導，萊斯特現居加州格蘭多拉(Glendora)，由於引發公共安全疑慮，當地官員提出強烈抗議。

62歲的萊斯特遭控使用強效中樞神經抑制劑「伽瑪羥基丁酸」(GHB)在加州范杜拉郡(Ventura County)住家下藥性侵三名女子，本月稍早已從州立監獄獲釋。2003年1月，性侵案仍在審判期間，萊斯特以100萬元交保獲釋之後潛逃墨西哥。法院在被告缺席的情況下宣布罪名成立，萊斯特後來在巴亞爾塔港(Puerto Vallarta)被綽號「獵犬」的知名「賞金獵人」查普曼(Duane "Dog" Chapman)抓到。

格蘭多拉市長弗雷登達爾(David Fredendall)對於萊斯特獲釋發表譴責聲明表示，已經定罪的連環性侵犯現在竟住在社區裡，令人無法接受。聲明寫道：「格蘭多拉市感到失望透頂，非常憤怒。」

弗雷登達爾對於萊斯特居住地點靠近學校、公園、遊樂場與其他社區空間表示憂心。他說，警察局正與州政府假釋部門合作，確保所有法律與監管條例都確實遵守。

弗雷登達爾指出：「我們將在合法權限內採取所有措施來保護我們的居民，但是地方政府不應被迫承擔州政府在缺乏透明度與問責制度之下做出決策的公共安全後果。」

加州州眾議員白蘭卡·魯比奧(Blanca E. Rubio)在聲明中說，對於假釋決定感到震怒與不安，「本來因為喪天害理犯罪而被判處124年監禁的一個人，服刑約 20年後竟能獲准假釋，令人無法理解」。

她說，司法系統應該要保護無辜民眾，向暴力罪犯追究責任，並且讓受害者獲得正義伸張，「像這樣的決定會破壞公眾對該司法體系的信心，對性侵犯倖存者而言等於是致命打擊」。

精華 FAQ

  • 他因在加州范杜拉郡住處，使用GHB下藥後性侵3名女子，2003年遭86項重罪定罪，法院因此判處他124年監禁。

  • 因為他在2003年1月、案件仍在審理時，以100萬元交保後潛逃墨西哥，法院遂在缺席下宣告罪名成立，之後才被賞金獵人抓回。

  • 格蘭多拉市長與州眾議員都認為，已定罪的連環性侵犯住進社區、且鄰近學校和公園，會造成公共安全疑慮，也損害司法公信力。

加州 性侵

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