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魯比歐否認美暫停與烏克蘭共享情報 籲基輔聚焦俄烏終戰

中央社撒馬罕19日綜合外電報導
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美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。美聯社
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。美聯社

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文章摘要整理：

美國國務卿魯比歐否認美方曾暫停對烏克蘭共享情報，並表示川普希望澤倫斯基與普亭都把重心放在結束俄烏戰爭上。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天否認美國暫停與烏克蘭共享情報一說，呼籲烏克蘭總統澤倫斯基「聚焦」在終結俄烏戰爭上。

綜合法新社與路透報導，正在烏茲別克與中亞官員會談的魯比歐接受媒體專訪時，被詢及烏克蘭稱美方一度暫停對俄羅斯飛彈攻擊提供情報，魯比歐回應說：「並沒有所謂的暫停。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天告訴美國媒體，情報共享措施暫停3天後，「已由美方解除封鎖」。

魯比歐昨晚抵達烏茲別克大城撒馬罕（Samarkand），預計參加「C5+1部長級會議」並會晤中亞5國高官。「C5+1」機制包含美國和烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克與土庫曼等穆斯林占多數的前蘇聯國家。

魯比歐說，總統川普（Donald Trump）期盼澤倫斯基和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）都聚焦於結束俄烏戰爭；俄羅斯侵略烏克蘭已邁入第5年。

魯比歐表示：「他（澤倫斯基）應該專注的事和我們希望各界專注的事，就是結束這場戰爭。這是我們希望每個人和俄羅斯人都專注的事，也是我們自己應聚焦的事。這是總統設立的首要任務：設法為這場戰爭劃下句點。」

記者問及川普、普亭及中國國家主席習近平是否可能就磋商俄烏終戰舉行會談，魯比歐指出：「確實有關於舉行會談的討論。我不知道是否已經敲定，但總統態度很明確。他希望烏克蘭與俄羅斯的戰爭能夠結束。」

魯比歐強調：「我們看不出這場戰爭帶來什麼好處，反倒目睹許多負面影響，包括戰事升級和波及另一國的真實風險…例如受到一次破壞行動未遂的影響，或者無人機受電子戰干擾偏離航道、闖入鄰國等。」

精華 FAQ

  • 魯比歐直接否認有「暫停」一事，表示美方並未中斷與烏克蘭的情報共享。他的說法與澤倫斯基所稱情報封鎖已解除的說法形成呼應，但重點仍在否認曾正式停供。

  • 魯比歐表示，川普政府最希望各方聚焦的是結束俄烏戰爭。他強調澤倫斯基、普亭以及美方都應把注意力放在終戰上，而不是爭論情報共享或其他次要問題。

  • 魯比歐透露，確實有關於舉行會談的討論，但是否已敲定他並不清楚。相關構想是讓川普、普亭及習近平等人就俄烏戰爭的終結交換意見，顯示美方正尋求外交突破。

烏克蘭 魯比歐 澤倫斯基

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