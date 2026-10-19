911恐攻主嫌想透過認罪協議躲避死刑 在最高法院踢到鐵板

911恐怖攻擊主嫌哈立德·謝赫·穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國最高法院裁定，五角大廈有權撤銷911主嫌穆罕默德等人的認罪協議，使這起拖延多年的軍事審判重新回到法庭程序。

911恐怖攻擊主嫌哈立德·謝赫·穆罕默德(Khalid Sheikh Mohammed)等被告2024年與檢察官達成協議，透過認罪換取免於面臨死刑 ，但數天後認罪協議被當時的國防部長國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)撤銷。穆罕默德與另外兩名被告提出上訴，但華府特區聯邦巡迴上訴法院支持奧斯汀，穆罕默德等人繼續上訴最高法院，大法官19日做出裁決，支持五角大廈 有權廢除911共犯的認罪協議。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)曾經在前總統布希(George W. Bush)任內擔任白宮 副法律顧問，因此選擇迴避此案。大法官19日裁決中並未說明穆罕默德等人上訴遭到駁回的理由。

穆罕默德等911主嫌經過兩年多磋商之後達成足以避開死刑的認罪協議，曾經引發911受害者家屬強烈反彈。

奧斯汀撤銷認罪協議的理由是，如此重大決策應由國防部長定奪。川普第二任政府上台之後，繼續為奧斯汀立場辯護。

最高法院裁決結果，讓聯邦上訴法院2025年裁決得以維持。上訴法院裁定，奧斯汀「無庸置疑」(indisputably)有權取消被告的認罪協議。接下來這起案件將回到軍事法庭審理，預計開庭日期是2028年6月5日。

穆罕默德以及穆斯塔法·哈薩維(Mustafa al Hawsawi)、瓦利德·本·阿塔什(Walid Bin Attash)向最高法院提出上訴時主張，聯邦巡迴上訴法院跟政府站在同一邊，顯然逾越職權範圍。

穆罕默德等被告的法院審判多年來一直遭到拖延，多屆政府的行政團隊都在試圖處理中央情報局(CIA)遭控在監獄裡對囚犯施以酷刑的指控、以及透過刑求取得的證詞在法庭上是否獲得採信等問題。

從2006年以來，穆罕默德等人一直關押在關達納摩灣(Guantanamo Bay)美國軍事基地監獄。