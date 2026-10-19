行事低調的億萬富豪曼德爾出資重金希望改造民主黨

億萬富豪曼德爾（Steve Mandel）行事低調，但卻出資重金希望改造民主黨。美元示意圖（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 孤松資本創辦人曼德爾夫妻以至少2000萬元資助多個民主黨新團體，試圖培養較務實、可勝選的黨內新勢力，對未來民主黨走向施加影響。

華爾街日報19日報導，對沖基金暨投資管理公司「孤松資本」(Lone Pine Capital)創辦人、億萬富豪曼德爾(Steve Mandel)行事低調，極少公開發言，但卻出資重金希望改造民主黨 ，至少出資2000萬元給三個挑戰民主黨建制派的新團體，布局可能牽動未來多年的民主黨政治發展。

報導指出，曼德爾與妻子蘇珊(Susan Zadek)在哈佛商學院就讀時相識，1982年結婚。曼德爾夫妻後來創立「孤松資本」。根據瑞士 投資公司「愛德門得洛希爾」(Edmond de Rothschild)估計，從1997年以來，「孤松資本」為客戶創造450億淨利潤，名列為賺錢對沖基金管理機構之一。

報導指出，由於曼德爾很少公開發言，即使是受惠於捐助資金的候選人，在募款活動裡也不見得能認出他們。前往曼德爾夫妻位於康乃迪克州格林威治(Greenwich)住家拜訪的政治操盤手，有時對於毫不鋪張的氣氛感到意外，大學時主修數學但密切關注政治新聞的蘇珊，會親自為客人端來爆米花。

曼德爾夫妻是政治行動委員會「多數民主黨人」(Majority Democrats)重要金主，還贊助政策智庫「探照燈研究所 」(Searchlight Institute)以及旨在培養政治候選人的培訓平台「板凳計畫」(The Bench)

今年11月3日期中選舉的10天後，大約2000名民主黨人士將在丹佛參加由「多數民主黨人」舉辦、名稱為「下一步是什麼？」(What's Next?)的研討會，演講來賓包括幾位可能角逐2028年總統大選的黨內要角。曼德爾夫妻雖未列入官方議程演講名單，卻對這場會議握有龐大實權。成立於2025年7月的「多數民主黨人」，儼然已成年輕且懷有抱負、不覺得屬於極左派的民主黨議員練兵場。

民主黨顧問希望從普拉特納(Graham Platner)想成為民粹主義明星卻失敗的案例學取教訓，民主黨全國委員會(DNC)支持者到現在還為2024年大選失敗相互指責。曼德爾則著重於結合左派接地氣的特質與中間路線的廣泛吸引力。

不過，批評人士形容曼德爾夫妻是政治界的「健怡可樂版本」，過度關注候選人背景故事與媒體應對技巧，而不是政治理念。

曼德爾夫妻私下表示在某些議題上屬於自由派，蘇珊在今年期中選舉周期捐款250萬元給「環境保護行動基金」(Environmental Defense Action Fund)。他們曾對盟友說，民主黨如果想改變政策，必須好好思考選舉是否能贏。