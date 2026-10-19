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華郵投書：俄亥俄州勞工選民是共和黨為何擔心選情的縮影

記者顏伶如／即時報導
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民主黨候選人艾克頓（Amy Acton）。（美聯社）
民主黨候選人艾克頓（Amy Acton）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

華郵投書指出，俄亥俄州民調顯示民主黨在參院與州長選舉領先，反映川普效應降溫，藍領選民對經濟承諾失望，可能左右共和黨選情。

曾出版「巴特勒：川普險遭暗殺與美國心臟地帶之爭的不為人知故事」(Butler: The Untold Story of the Near Assassination of Donald Trump and the Fight for America's Heartland)的華盛頓檢察報(Washington Examiner)記者莎倫娜·齊托(Salena Zito)19日投書華盛頓郵報指出，川普總統曾經在三次大選勝出的俄亥俄州，現在正朝另一個方向傾斜。

馬瑞斯特學院民調(Marist polls)9月下旬對登記選民進行的調查顯示，俄州聯邦參議員選舉當中，民主黨候選人布朗(Sherrod Brown)以51%支持度領先43%的共和黨對手賀斯提(Jon Husted)。俄州州長選舉裡，民主黨候選人艾克頓(Amy Acton)以50%支持度領先44%的共和黨候選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。

同一項民調裡，川普在俄州支持度為42%，41%受訪選民說，過去一年個人財務狀況變差。

揚斯敦州立大學(Youngstown State University)退休政治學教史拉奇克(Paul Sracic)說，賀斯提雖然當過俄州州眾議會議長，可是出了哥倫布市(Columbus)之外知名度不高，「他並沒有被視為是一名MAGA路線的共和黨人」。

他表示，對川普感到幻滅的藍領選民來說，布朗看起來可能像是一個「安全的民主黨選項」。

史拉奇克表示，拉馬斯瓦米不曾在任何州政府或聯邦政府任職，「這在共和黨州長候選人之間，堪稱前所未聞」。他也說，某些選民覺得拉馬斯瓦米「顯得傲慢」。

齊托分析，在過去，民主黨必須拿下馬霍寧谷(Mahoning Valley)才能在俄州選舉獲得勝利，現在情勢轉變成共和黨必須在馬霍寧谷勝出才能拿下俄州；川普名字沒有印在今年期中選舉選票的情況下，受到川普鼓舞而轉為支持共和黨的選民是否依然出來投票，是俄州聯邦參議員選舉與州長選舉勝負結果的決定關鍵。

2017年，川普在揚斯頓一場造勢活動上對群眾說，製造業工作正在回流。川普對群眾說：「不要搬走，別賣房子。」

馬霍寧郡(Mahoning County)民主黨分部主席安德森(Chris Anderson)說：「大家都被騙了。」他表示，全國沒有任何地方比馬霍寧郡的狀況更嚴重，被川普與親信拿來當成政治道具。

安德森說，製造廠後來持續流失，就在川普造勢活動之後不久，通用汽車(General Motors)便關閉了位於俄州羅斯城(Lordstown)的汽車組裝廠。安德森表示，選民之前獲得承諾說物價會降低，但現在成本卻加倍成長。他說，抗議川普的最好辦法就是去投票。

精華 FAQ

  • 馬瑞斯特學院民調顯示，參議員選舉中布朗以51%領先賀斯提的43%；州長選舉中艾克頓以50%領先拉馬斯瓦米的44%，顯示民主黨暫居優勢。

  • 因為川普在俄州支持度只有42%，且不少選民覺得財務狀況惡化，藍領族群對共和黨承諾失望，讓曾靠川普動員的優勢可能鬆動。

  • 文章指出，過去民主黨要靠馬霍寧谷取勝，如今共和黨也必須在當地贏得足夠支持才可能拿下全州；若川粉沒有持續投票，勝負就可能逆轉。

共和黨 華郵 俄州

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