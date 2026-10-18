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抗議搶人類飯碗 賓大退休教授阻止送餐機器人 被捕

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抗議搶人類飯碗 賓大退休教授阻止送餐機器人 當街被捕

世界新聞網王若馨／即時報導
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一部運行中的送餐機器人。示意圖，非文中當事人或機器人。(路透)
一部運行中的送餐機器人。示意圖，非文中當事人或機器人。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

賓州大學78歲退休教授在費城阻擋Uber Eats送餐機器人，因拒不讓路遭警方逮捕；她稱此舉是抗議自動化搶走人類工作，並將引用言論自由作為抗辯。

一名78歲的賓州大學退休教授，因為站在Uber Eats外送機器人前面，不讓它送餐，遭到警方逮捕。她在現場被警察帶走的影片在網路上流傳，引發熱議。

影片來源：YouTube@6abc Philadelphia

費城之聲(PhillyVoice)網站報導，退休教授馬文(Carolyn Marvin)14日下午1時16分左右，在費城雷丁車站市場(Reading Terminal Market)附近，擋住一台Uber Eats外送機器人，不讓它完成送貨。影片顯示，馬文站在機器人前方，最後被至少3名警察帶離現場。

馬文說，她在現場站了「很長一段時間」後，警察才上前處理。警方多次要求她讓開，她都拒絕，最後被以擾亂秩序(disorderly conduct)逮捕。

費城警方表示，他們接獲「涉及機器人的刑事毀損」報案到場，現場女子無視「多次命令」，因此對她開出擾亂秩序的刑事違規通知。

馬文接受費城WPVI電視台訪問時說：「我知道它們搶走了人類外送員的工作，所以只要看到這些機器人，我就會站到它們前面，不讓它們前進，以此抗議。」

她說：「在人行道上公開抗議外送機器人，是我受憲法第一修正案保障的權利。」她計畫以此為由對指控提出抗辯。

這是馬文第一次被警察攔下，但她之前就曾因為攔機器人在網路上走紅，在當地小有名氣。家住西費城的居民鮑德溫(Ashley Baldwin)曾經目睹她攔機器人，說自己一開始很擔心：「我還以為機器人撞到她，所以第一句話就問『你還好嗎？機器人撞到你了嗎？』」馬文當時回答：「不，我必須阻止它，它們正在接管世界。」

馬文說，她每次攔機器人都會有路人好奇圍觀，她可以藉機和大家聊聊「到底發生了什麼事」，「那些對話總是很有意思，我覺得在公共空間進行這樣的討論是好事」。

馬文表示，大家對她的做法看法兩極，有人認為這樣對付了錢叫外送的顧客不公平。她則回應，大家更應該關心機器人搶走人類工作的問題。她說，即使被警方開了違規通知，她還是會繼續抗議。

費城的Uber Eats外送機器人由自駕科技新創公司Avride營運，今年3月剛在當地上路。目前這類機器人透過Uber Eats、DoorDash等平台，至少在洛杉磯、邁阿密等十個都會區運作。

精華 FAQ

  • 她表示自己反對外送機器人取代人類外送員，只要看到機器人就會站到前方阻擋，藉此表達抗議。她認為應該關注自動化對勞動市場的衝擊。

  • 警方稱接獲涉及機器人的刑事毀損報案到場，並多次要求她讓開但遭拒絕，最後以擾亂秩序開出刑事違規通知，並將她帶離現場。

  • 她認為自己在人行道上公開抗議受憲法第一修正案保障，計畫以此抗辯；即使被開違規通知，她也表示未來仍會繼續抗議機器人。

賓大 退休 賓州

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